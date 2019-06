Calco, al campo scuola alpino cinque giorni in tenda… senza cellulare

Il campo scuola si terrà dal 19 al 23 giugno e vedrà protagonisti 110 bambini, suddivisi nelle 5 brigate alpine

Attività al campo, uscite sul territorio, collaborazione con altre associazioni ed enti: è ricchissimo il programma di attività predisposto

CALCO – 110 bambini coinvolti, una sessantina di volontari “arruolati”, tante attività già predisposte. E’ tutto pronto per il campo scuola alpino, promosso per il primo anno dalla sezione degli alpini di Lecco. L’appuntamento è dal 19 al 23 giugno nella splendida Villa Grugana, messa a disposizione dai missionari del Pime per un campo scuola che vuole rappresentare un’occasione per trasmettere ai giovani l’importanza e i valori della condivisione e del rispetto reciproco.

Al campo scuola banditi i cellulari

Un’attenzione, quella alla disciplina, alle regole e alla vita condivisa, ben evidenziata dalla scelta di vietare l’utilizzo dei cellulari ai giovani di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Si tornerà come ai vecchi tempi con la predisposizione di tre postazioni fisse (anche se… mobili) di telefonia, a partire dalle 18, dove i ragazzi potranno mettersi in comunicazione con le famiglie in caso di necessità. “Lo facciamo perché ci sembra giusto insegnare che è importante parlarsi negli occhi e confrontarsi. Vogliamo far passare il messaggio che si può vivere, anche meglio, senza telefono. Il rispetto delle regole prevede anche dei piccoli sforzi e delle piccole rinunce” ha precisato questa mattina in conferenza stampa il presidente degli alpini di Lecco Marco Magni intervenuto dopo il saluto di Emiliano Invernizzi che ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le persone coinvolte nel gestire l’emergenza maltempo in Valsassina e sull’alto lago.

In regia la sezione di Lecco e quella di Milano

Il campo estivo vede in cabina di regia la sezione di Lecco insieme a quella di Milano, presieduta da Luigi Boffi. Alla quarta esperienza nell’organizzazione di iniziative di questo tipo, Boffi (a cui spetterà anche il compito di animare la tombolata del giovedì sera) ha sottolineato l’importanza di questo genere di attività per un’associazione d’arma che, una volta abolita la leva civica, “si trova a dover portare avanti lo spirito che ha animato i nostri padri in altre forme e modalità. Penso che sia importante insegnare ai più piccoli come si sta in mezzo alla società civile e questi momenti possono rappresentare delle occasioni valide per partecipare a esperienze dei vita collettiva, alla cui base deve esserci sempre il rispetto reciproco”. Il campo quindi come occasione per mettere in risalto i valori dell’alpinità. “Sarà una grande scommessa e un evento positivo”.

110 i bambini coinvolti

Il campo sarà gestito operativamente da Riccardo Perego, capogruppo degli alpini di Brivio. “Lo scorso anno ho avuto l’occasione di girare quattro campi estivi promossi fuori dalla nostra provincia – ha spiegato -. Mi è venuto normale sottoporre l’idea di organizzarlo anche come sezione di Lecco”.

Con impegno, passione e determinazioni si è arrivati a mettere in piedi il tutto. “Si sono iscritti 110 bambini a cui se ne aggiungeranno otto più grandicelli che vengono da esperienze precedenti. Li abbiamo divisi nelle cinque brigate alpine e quattro adulti si interfacceranno sempre con loro”. I partecipanti dormiranno in tenda, separando i maschi dalle femmine”. Il programma della giornata prevede la sveglia al suono della tromba alle 7, la colazione alle 8, l’alzabandiera con inno alle 8.30 e l’inizio delle attività alle 9. Termine alle 17.30 con ammaino bandiera alle 19 e, alle 23, il coprifuoco sancito dal suono del silenzio. Per garantire la massima sicurezza sarà presente una postazione medica fissa.

Villa Grugana messa a disposizione dal Pime

Il padrone di casa, il padre missionario Pierfrancesco Corti, da 23 anni sacerdote e da 15 in Bangladesh da cui è tornato per motivi di salute, si è detto entusiasta di ospitare nella villa regalata al Pime nel 1872 dai fratelli Cavalli il campo alpino. “Tutto è nato l’anno scorso in occasione dell’adunata al San Genesio quando ho avuto l’occasione di conoscere Dino e Riccardo. Questa villa che in passato ha ospitato il seminario di formazione per i missionari del Pime è diventata, a partire dagli anni Novanta, un luogo di animazione e formazione per i ragazzi che vogliono partire per le terre di missione.

ECCO IL PROGRAMMA