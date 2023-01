Calco: corsi di teatro per grandi e piccini con la Pro Loco

L’iniziativa, giunta al secondo anno, sta riscuotendo successo

Corsi di teatro per ragazzi, adolescenti e adulti con la Pro Loco di Calco

CALCO – Proseguono i corsi di teatro per ragazzi e adulti organizzati dalla Pro Loco con l’obiettivo i dare la possibilità a grandi e piccini di sperimentarsi con le propria espressività ed emozioni.

L’offerta si articola in tre diversi appuntamenti: il teatro ragazzi, rivolto a chi ha un’età compresa tra i 6 e i 10 anni, con lezioni al giovedì dalle 17 alle 18 focalizzate principalmente sul gioco del teatro. Punta su forza, energia e creatività il teatro per adolescenti (11-16 anni) in programma al giovedì dalle 18 alle 19 mentre l’appuntamento per adulti è in programma il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 sempre al Polo Culturale di Arlate.

La prima lezione di prova è gratuita. Il corso, giunto al secondo anno, sta ottenendo una grande partecipazione e si concluderà a giugno. Possono partecipare anche non residenti nel proprio Comune.

Per iscrizioni contattare Donatella 349 319165.