Calco, il 2 giugno la costituzione ai 18enne e il benvenuto ai nuovi nati

L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in occasione della Festa della Repubblica

Appuntamento il 2 giugno all’area San Vigilio per una cerimonia all’aperto in rispetto delle norme Covid

CALCO – Prima il benvenuto ai nuovi nati e poi la consegna della Costituzione ai 18enni. E? il ricco menù della cerimonia in programma in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, all’area San Vigilio di Calco, all’aperto, in modo tale da poter rispettare le normative Covid 19.

Proprio per questo motivo, il gruppo di neonati del 2020, pari a 42, è stato suddiviso in due tranche con un primo saluto di benvenuto alle 10 seguito alle 11 dal secondo.

Alle 12 avrà invece luogo la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai neo-diciottenni che hanno aderito all’evento tramite iscrizione sul sito del comune http://bit.ly/costituzioneCalco