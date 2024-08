Calco in festa in occasione della Madonna della Cintura

Giorni di festa a Calco in occasione della Madonna della Cintura

Alle iniziative religiose, la Pro Loco ha affiancato diversi momenti profani volti ad aggregare e fare comunità

CALCO – Quattro giorni di musica, divertimento, buon cibo, iniziative culturale e spettacoli per famiglie: è il menù della festa di Calco, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio, la collaborazione e il sostegno economico del Comune.

L’appuntamento è dal 29 agosto al 1° settembre, in concomitanza con i festeggiamenti religiosi della Madonna della Cintura.

Location degli eventi l’area San Vigilio, appena sotto la chiesa parrocchiale. Si comincia giovedì 29 agosto con l’apertura della cucina alle 19 e, a seguire, la serata con Blues The lakers. Venedì 30 sarà la volta dell’appuntamento imperdibile per gli amanti di Vasco con AnimaVasco. Sabato 31 agosto la cucina sarà aperta anche a pranzo, dalle 12 mentre alle 12.30 si terrà il pranzo per gli over 70.. Il pomeriggio sarà contrassegnato dall’iniziativa riservata ai più piccoli con lo spettacolo di burattini “Il drago dalle 7 teste” della compagnia Pupi di Stac. In serata invece musica rock anni ‘70-80 con Kargo. Domenica si comincia al mattino con i giochi per tutti (iscrizioni al 333 9987820) mentre alle 11 si potrà gustare un aperitivo speciale. Dopo pranzo, spazio ai giochi alle carte con premi (iscrizioni al 347 8242383) mentre alle 18 verrà celebrata la messa all’area San Vigilio seguita dalla processione, accompagnata dalla banda Verdi di Ronco Briantino, per le vie del paese, passando per via Trieste, via Veneto, Ripesecche, Cornello, viale Rimembranze e viale ella Chiesa. Alle 20 invece sono in programma le premiazioni del nono concorso di pittura “Calco… e il suo territorio” promosso dal Circolo culturale don Borghi. Le opere saranno esposte da sabato 24 agosto nella chiesina di Sant’AgostinoGran finale alle 21 con musica di Justice Dj Set.

La festa di Calco si svolge in occasione della festa religiosa della Madonna della Cintura che avrà il suo momento clou domenica 1° settembre con la messa solenne delle 10 concelebrata da don Gianfranco Meana e da padre Luigino Brambilla che quest’anno hanno festeggiato il 60esimo di sacerdozio.