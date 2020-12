Tamponi rapidi drive through: anche a Calco attivato il servizio

Al via oggi, mercoledì, i tamponi rapidi al volante nel parcheggio davanti al Palazzetto dello Sport

Risposta entro 15 minuti. Il servizio è effettuato, grazie a una convenzione del Comune, a prezzo calmierato

CALCO – Tamponi rapidi drive through: attivato il servizio. Da questa mattina, mercoledì 9 dicembre, il parcheggio davanti al Palazzetto dello Sport di via Trieste si trasformato nel quartier generale del servizio di test antigenici rapidi per il Covid attivato dal Comune attraverso una convenzione con il centro ortopedico Brianza di Concorrezzo.

Aperto a tutti, con prezzi calmierati (30 euro per i residenti, 35 euro per i non residenti con agevolazioni per over 75 e disabili residenti in paese), il servizio dei tamponi rapidi vuole offrire alla popolazione la possibilità di sapere se si è positivi o meno al coronavirus al fine di prendere tutte le contromisure del caso ed effettuare, in maniera capillare, il tracciamento dei contatti.

Per rendere la procedura snella ed evitare intoppi, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un numero di telefono (328/5651347) e una mail (tamponi.cob.calco@gmail.com) a cui è possibile rivolgersi non solo per prenotare il test (che viene fatto esclusivamente su prenotazione), ma anche per ottenere informazioni e precisazioni sull’attività svolta.

Risposta entro 15 minuti

Questa mattina, come dicevamo, sono stati effettuati i primi tamponi rapidi con risposta entro 15 minuti. In caso di positività al test antigenico, la persona dovrà contattare il proprio medico base per prenotare il tampone molecolare. Già fissate altre due date, ovvero venerdì 11 dicembre dalle 12 alle 16 e sabato 12 dicembre dalle 9 alle 13, sempre su prenotazione.

Presenti due operatori del Centro brianzolo, opportunamente bardati con camice, copriscarpe, mascherina, visiera e guanti e i volontari della Protezione civile che si sono occupati degli aspetti logistici mettendo a disposizione ulteriori tendoni per riparare dalla pioggia.

Sul posto anche i volontari della Protezione civile

“Sta andando tutto bene” ci ha riferito Luigi Comi, presidente del gruppo di Protezione civile di Imbersago, (convenzionato con i comuni di Brivio, Calco, Imbersago e Verderio), impegnato in questi giorni anche a Brivio, dove i tamponi sono effettuati dai medici di base e a Imbersago per la campagna di vaccinazione antinfluenzale. “Il nostro è un apporto logistico al fine di evitar che si creino problemi di assembramento o di congestione con le auto in fila. La situazione è sotto controllo e ben organizzata”.

