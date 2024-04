Primo appuntamento martedì 23 aprile

I progetti sono curati da educatori e personale specializzato

CASATENOVO – Al via le attività primaverili di “Spazio Famiglie 0-3“, lo spazio libero allestito presso la sede dell’Associazione La Colombina (piazza Don G. Sala 2/B, Casatenovo) con materiale per attività psicomotoria ed espressiva, giochi, libri e molto altro, per creare occasioni di incontro, condivisione, relazione e gioco rivolto alle famiglie con bambini in età pre-scolare.

Lo spazio, attivo tutti i martedì dalle ore 10 alle ore 12, è curato, con la supervisione di educatori e personale specializzato, da un gruppo di persone con disabilità che frequentano il Centro Socio Educativo Artimedia della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia.

“Si inizia martedì 23 aprile con ‘Materiali in gioco‘, un laboratorio di scoperta sensoriale in cui impariamo a utilizzare per nuove esperienze ludiche i materiali di scarto che possiamo trovare in casa, scoprendo che gli oggetti della vita quotidiana che spesso consideriamo superflui, se non addirittura cestinabili, hanno una natura giocosa meravigliosa” commentano i membri della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia.

Il 7, il 14 e il 21 maggio, invece, sarà la volta di “Ciao mamma guarda come cresco e mi diverto”, un ciclo di incontri laboratoriali, sempre organizzati di martedì, condotti da una esperta psicomotricista. Di volta in volta, verranno trattate le tematiche “Il piacere di agire nei bambini – scoprire e conoscere giocando”, “Il movimento e il gioco – facilitare e accompagnare la costruzione della propria identità”, “I bisogni irrinunciabili dei bambini – come svolgere il delicato compito educativo accogliendo il bambino come unico e speciale”.

Per la partecipazione agli incontri, è richiesta l’iscrizione al numero di telefono 345 061 5320