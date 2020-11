Casatenovo, designati i vincitori del premio Fumagalli – Cazzaniga

iniLa cerimonia di premiazione sarà trasmessa online la sera dell’8 dicembre

Verranno premiati suor Giuseppina Galbusera, Giancarlo Magni e Silvia Rigamonti per il loro impegno di solidarietà

CASATENOVO – Sono suor Giuseppina Galbusera, Giancarlo Magni e Silvia Rigamonti i vincitori dell’edizione 2020 del premio “Graziella Fumagalli – Madre Erminia Cazzaniga” 2020. La premiazione dei vincitori sarà trasmessa online la sera dell’8 dicembre sui canali Facebook e YouTube del Comune di Casatenovo. Si tratta di tre volti noti nel campo del sociale e dell’impegno di solidarietà e altruismo nei confronti dei più deboli e svantaggiati.

L’idea di realizzare un’iniziativa che mantenesse vivo il ricordo della dottoressa Graziella Fumagalli, medico di origini casatesi, prese corpo nel 1997, a due anni dal suo tragico assassinio avvenuto in Somalia il 28 ottobre 1995. L’Amministrazione di Casatenovo istituì borse di studio per studenti di medicina e biologia, infermieri o volontari impegnati attivamente in iniziative di solidarietà nei paesi in via di sviluppo. In seguito, nel corso del 1999, venne istituito dal Comune di Casatenovo il Premio Graziella Fumagalli che, nella sua prima edizione, venne assegnato a Madre Erminia Cazzaniga, suora missionaria canossiana, originaria di Sirtori, uccisa a Timor Est il 25 settembre dello stesso anno.

Le Amministrazioni Comunali di Casatenovo e Sirtori, vicine nella commozione per le due tragiche vicende, scelsero quindi di unire le forze per contribuire a perpetuare la memoria di Graziella Fumagalli e di Madre Erminia Cazzaniga, esempi di abnegazione assoluta, che hanno dedicato la propria vita ai più poveri, sino all’accettazione del sacrificio estremo.

Fu così istituito il Premio Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga, allo scopo di contribuire alla diffusione di una cultura di solidarietà fra i popoli, promuovendo modelli di fratellanza e convivenza pacifica. Il premio ebbe da subito il sostegno e la collaborazione della Provincia di Lecco e, grazie al fattivo impulso delle Amministrazioni comunali di Casatenovo e Sirtori, è da considerarsi il primo passo per la creazione del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione fra i Popoli nel quale operano numerosi Comuni e associazioni di volontariato impegnate nella cooperazione allo sviluppo.

Quella di quest’anno è la prima edizione del Premio regolata dal nuovo protocollo d’intesa siglato nei mesi scorsi dai Comuni di Casatenovo e Sirtori, che garantirà l’assegnazione del riconoscimento per i prossimi dieci anni. Nel documento, sottoscritto dai sindaci Filippo Galbiati e Davide Maggioni, è previsto che il premio, riservato a un massimo di tre persone legate al territorio lecchese, distintesi per azioni di solidarietà e fratellanza, è a cadenza annuale. La Giuria è invece composta da 7 persone.

