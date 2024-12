Casatenovo, dopo il crollo dissequestrata la scuola: le medie ora possono riaprire

La Procura di Lecco ha notificato il provvedimento di dissequestro della scuola media

A darne notizia il sindaco Galbiati: “A breve la discussione circa le prospettive di riorganizzazione logistica e gestionale delle classi”

CASATENOVO – La scuola media è stata dissequestrata. A comunicare la buona e attesa notizia è stato il sindaco Filippo Galbiati che ieri, mercoledì 11 dicembre, ha ricevuto la notifica del provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica di Lecco.

Tre mesi fa, lo stabile era stato posto sotto sequestro dopo il crollo del tetto dell’auditorium della scuola verificatosi domenica 8 settembre durante il violento nubifragio che si era abbattuto sulla Brianza. Dopo aver posticipato l’avvio dell’anno scolastico per gli studenti delle medie, l’amministrazione comunale, di concerto con l’istituto comprensivo, aveva provveduto a riorganizzare la didattica prevedendo la distribuzione delle classi in diversi plessi della città, chiedendo a istituto e famiglie un notevole impegno e sforzo organizzativo.

Ora, dopo mesi di attesa, l’area è stata dissequestrata essendo terminati i controlli e le indagini poste in capo dalla Procura di Lecco. “Nei prossimi giorni incontrerò la dirigente scolastica e il consiglio di Istituto per discutere circa le prospettive di riorganizzazione logistica e gestionale delle classi” continua Galbiati.

Che aggiunge: “Colgo l’occasione per ringraziare la Procura di Lecco, il Ctu e l’ufficio tecnico, in particolare nella persona dell’ingegner Brambilla, per la celerità e la professionalità dimostrate in tutte le operazioni resesi necessarie al raggiungimento di questo obiettivo, nell’arco di tre mesi”.