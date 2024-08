Casatenovo. Un nuovo mezzo per la comunità riabilitativa “Le Orme”

L’inaugurazione è avvenuta lunedì 29 luglio

Il mezzo di trasporto è stato donato grazie al supporto di enti locali e aziende della provincia

CASATENOVO – La Comunità “Le Orme” di Casatenovo, gestita dalla società cooperativa “L’Arcobaleno“, ha festeggiato la consegna di un nuovo mezzo di trasporto, donato grazie al supporto degli enti locali e delle aziende della provincia di Lecco. L’inaugurazione è avvenuta lunedì 29 luglio a Casatenovo.

Il veicolo, attrezzato per l’accompagnamento di persone con disabilità e fragilità, è stato concesso in comodato gratuito grazie al coordinamento di PMG Italia Società Benefit per l’Impatto Positivo che ha creato una solida rete di stakeholder, coinvolgendo istituzioni e imprenditori del territorio che si sono generosamente fatti parte attiva migliorando la qualità di vita di tutta la comunità, in particolare dei cittadini più fragili.

“Le aziende sono state coinvolte e molto contente di aver donato qualcosa di concreto, un mezzo che consentirà agli ospiti di esplorare il territorio” spiegano dalla Comunità Le Orme.

La Comunità riabilitativa ad alta intensità “Le Orme” è attiva dal 2004, quando la cooperativa si è aggiudicata l’appalto per la gestione con l’Asst di Lecco e negli anni è diventata un piccolo centro di eccellenza per uomini e donne, ma anche ragazzi e ragazze con difficoltà dal punto di vista mentale.

La Comunità Riabilitativa “Le Orme”, Comunità Riabilitativa del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di Lecco, ospita pazienti con disagio psichico. In generale, gli ospiti della Comunità costituiscono un gruppo di utenti che necessitano di programmi riabilitativi a lungo termine e, nello specifico, progetti di risocializzazione orientati al reinserimento sociale e percorsi di recupero delle abilità per ridurre il carico assistenziale in vista di un inserimento in altre strutture e del sistema o della loro autonomia sul territorio.