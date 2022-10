Cernusco. 20 anni di libri: un concorso per l’intitolazione della biblioteca

Nel 2023 la biblioteca comunale festeggerà i primi 20 anni di presenza sul territorio

Le proposte vanno presentate tra il 15 ottobre e il 30 novembre

CERNUSCO – Un concorso per l’intitolazione della biblioteca comunale che l’anno prossimo, nel 2023, festeggerà 20 anni di presenza attiva e proficua sul territorio comunale. E’ quanto ha promosso la commissione biblioteca accogliendo il suggerimento fornito in merito dall’Amministrazione Comunale.

Dal 15 ottobre fino al 30 novembre ogni cittadino cernuschese o ogni gruppo di cittadini potrà quindi compilare un modulo che troverà in biblioteca o sul sito del Comune dove inserirà la candidatura e la motivazione. “La commissione valuterà le proposte pubblicando un elenco e dal mese di gennaio tutti gli utenti della biblioteca potranno votare. Infine si procederà con l’intitolazione” precisano l’assessore Pietro Santoro e Chiara Conrater, a nome della commissione biblioteca che ha altresì stabilito dei criteri in merito ai nominativi da proporre.

Le “candidature” dovranno riguardare persone non viventi e che con la loro vita e con le loro scelte hanno sostenuto il mondo della cultura. Non solo ma dovranno essere figure significative a livello comunale, territoriale, nazionale o internazionale. L’invito è quindi quello a passare in biblioteca, condividere le proprie idee e approfittare per prendere un buon libro da leggere.