Cernusco, annullati per maltempo i mercatini di Natale

I mercatini di Natale si sarebbero dovuti svolgere domani, domenica 4 dicembre

Domenica 11 dicembre verrà promosso un mercatino con alcune associazioni: special guest Babbo Natale

CERNUSCO – Causa maltempo i mercatini di Natale di Cernusco, previsti per domenica 4 dicembre, non si terranno.

L’Amministrazione comunale ha pensato di organizzare in piazza della Vittoria per domenica 11 dicembre dalle 9.30 alle 17 un mercatino con alcune associazioni e le loro idee regalo: saranno presenti anche gli Alpini con cibo d’asporto come vin brulè, patatine e salamelle.

Special guest Babbo Natale, accompagnato dai suoi elfi a cui i bambini potranno consegnare la letterina. L’amministrazione comunale invita a tenersi aggiornati tramite sito, app e social su ulteriori dettagli sull’evento ancora in fase di organizzazione.