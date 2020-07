Cernusco, le premiazioni del concorso Balconi in fiore

L’iniziativa è stata promossa dalla commissione E 20

Undici i partecipanti che hanno messo in mostra la bellezza del proprio terrazzo, giardino o balcone in fiore

CERNUSCO – Si è conclusa la seconda edizione di Balconi in fiore promossa dalla Commissione E20 che ha visto la collaborazione di Bel Fiore di Osnago, Centro Verde Merate, Eredi Cereda e Italy Cactus di Cernusco e Vivai Brivio di Bulciago nelle vesti di giurati.

Undici gli iscritti che hanno inviato entro il 30 giugno tre foto del loro terrazzo, angolo di giardino o balcone fiorito che la giuria ha valutato per cura, originalità e bellezza.

Prima classificata Leticia Bowen di Osnago, secondo Ugo Cereda di Cernusco e terza Salvatrice Lo Cascio di Cernusco. A loro è stato tributato un omaggio floreale insieme a una pergamena consegnata anche a tutti i partecipanti con un omaggio di D&F.

Oltre ai ringraziamenti a chi ha partecipato e votato, la commissione punta già a organizzare l’evento per l’anno prossimo, sperando in una maggiore partecipazione da parte dei residenti dei quattro Comuni limitrofi, mettendo in campo un po’ di originalità e di gusto del bello sui propri balconi.