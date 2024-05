Cernusco: sport al centro dei tornei del 1° maggio

Il 1° maggio sono stati organizzati tornei di ping pong, calcetto e freccette

Numerosi i partecipanti provenienti anche da fuori provincia

CERNUSCO – Sport al centro delle attività promosse il 1° maggio grazie alla sinergia tra le associazioni cernuschesi con I bagai di binari in cabina di regia. Cernuschesi e non hanno potuto sfidarsi in partite di ping pong, calcetto e freccette.

Per il torneo di freccette, dopo un agguerrito girone, ad aggiudicarsi il primo posto è stato Paolo Schiesaro; secondo Davide Brivio, terzo Matteo Biella e quarto Lorenzo Biella. A premiare Elisa Arlati di Tutto Tornei sport, Carlo Airoldi per Agaph, il consigliere al Tempo libero di Cernusco Monica Vanoli e Nadia Cogliati per I bagai di binari.

Per quanto concerne il ping pong il torneo è stato organizzato da Fabrizio Gargantini con sfide su due campi e due gironi, uno riservato ai senior e l’altro ai junior. Per i più piccoli primo Leonardo Fumagalli, secondo Andrea Belluz e terzo Michele Belluz. Per la seconda categoria a vincere Simone Bertana, a seguire Jepherson Càrdenas e terzo Andrea Comi. A premiare, oltre a Gargantini, Roberta Perego e Franca Todoverto per I bagai di binari, Maria Grazia Arlati, presidente di Agaph asd, e Monica Vanoli.

Ben 19 le coppie, provenienti da tutta Lombardia, che si sono sfidate al torneo di calcetto balilla. A vincere la coppia composta da Raffaele Lenta e Simone Bertana di San Giuliano Milanese, secondi Giacomo Moretti e Moris Lonni di Urgnano e medaglia di bronzo per Rocco e Manuel Belsito di Usmate. A premiare Monica Vanoli, Roberto Fili presidente di Tutto tornei e Maria Grazia Arlati.

Non sono mancati i ringraziamenti da parte dei bagai a Roberto ed Elisa Fili, a Gargantini, agli sponsor Ca’ di Mat, B Bar, Tricudai, La vecchia isoletta, Copigraf e Puntoscarpe e a chi ha permesso la buona riuscita di questa terza edizione.