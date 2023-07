Comune di Olgiate e Plastic Free, sabato sera recuperati 200 kg di rifiuti abbandonati

A due anni dall’inizio della collaborazione realizzate ben 18 giornate ecologiche

“Non ci rassegniamo all’inciviltà e all’ignoranza, continuiamo a sensibilizzare e impegnarci”

OLGIATE MOLGORA – Dopo due anni dall’inizio della collaborazione (luglio 2021), sono state ben 18 le giornate ecologiche realizzate dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Olgiate Molgora in collaborazione Plastic Free e le referenti Barbara e Ornella.

“A seguito della firma del protocollo d’intesa con l’associazione, gli appuntamenti sono ormai a cadenza mensile e vedono la partecipazione sempre maggiore di volontari, anche da fuori paese, che donano il proprio tempo per prendersi cura delle bellezze che ci circondano – hanno fatto sapere dal comune -. Sabato sera, tra i 13 presenti, a farci compagnia ci sono stati anche ragazzi venuti da Carate Brianza e Bergamo“.

In poche ore i volontari hanno ripulito la piazza e il parcheggio della Stazione, Via Roma, Via Stazione, Via Fabbricone, Via Olcellera, Via alla Chiesa, Via Vittorio Veneto, Viale Sommi Picenardi, Via San Primo, Via Lombardia, parte di Via Cantù, Via XXV Aprile, il parcheggio del cimitero, l’Area Nava e Via Vallicelli.

“Anche in questa raccolta, a solo un mese di distanza dall’ultima, abbiamo recuperato circa 200 kg di rifiuti abbandonati: a farla tristemente da padrone sono le bottiglie di birra o i biglietti della lotteria, ma non manca chi getta addirittura sacchetti in strada dall’auto in corsa, costringendo chi pulisce (in particolare lo stradino comunale) a mettere a rischio la propria incolumità. Oggi vorremmo rivolgere un pensiero a chi acquista i biglietti della lotteria e, non contento di gettarli, li fa prima a pezzi con rabbia e solo dopo aver sfogato la propria frustrazione li butta a terra. Ma perché far sapere a tutti che siete dei perdenti? O ancora a coloro che gettano i pacchetti delle sigarette per strada. Sappiamo che non avete minimamente a cuore la vostra salute, ma questo non dovrebbe danneggiare anche il prossimo”.

Una nota positiva però: durante la raccolta due persone che stavano gettando i propri rifiuti domestici nei cestini pubblici dell’Area Nava sono state fermate e identificate, così da procedere con la dovuta sanzione: “Non ci rassegniamo all’inciviltà e all’ignoranza, e continuiamo a sensibilizzare e impegnarci per un paese più bello e più pulito. Grazie di cuore a tutti i meravigliosi volontari che anche il sabato sera, insieme al vicesindaco Matteo Fratangeli e ai consiglieri Francesco Cogliati e Giovanna Fumagalli, hanno donato il proprio tempo per prendersi cura di ciò che è di tutti”.