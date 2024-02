Con BrickCasate i mattoncini più famosi del mondo arrivano a Casatenovo

BrickCasate è in programma sabato 16 e domenica 17 marzo a Villa Facchi

Da non perdere gli appuntamenti di “sfida creativa” suddivisi in cinque fasce orarie

CASATENOVO – I mattoncini più famosi del mondo arrivano per la prima volta a Casatenovo. L’ evento BrickCasate è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, nei giorni 16 e 17 marzo nella sala civica di Villa Facchi.

Si potrà visitare una mostra espositiva con opere realizzate da appassionati ed esperti di mattoncini colorati. Sarà inoltre disponibile un’area gioco libera, sia per i grandi che per i più piccoli, dove si potrà dare libero sfogo alla creatività. Per l’occasione verranno allestite due postazioni di Brick-Dama, per divertenti competizioni, una mostra espositiva a cura di Fotografia Costruttiva e uno spazio dedicato ad Aldeghi Giocattoli.

Da non perdere gli appuntamenti di “sfida creativa” suddivisi in cinque fasce orarie: sabato 16 marzo dalle 14.30 alle 15.30, dalle 16 alle 17 e domenica 17 dalle 10 alle 11, 14.30 alle 15.30 e dalle 16 alle 17. Per partecipare è sufficiente iscriversi e prenotare il kit creativo, che si potrà portare a casa al termine della gara, tramite il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lVZlZ_MFGwymN6NCLsthZIaTRSI3lIlDZnoPO30EgzHk-g/viewform

Alla fine di ciascuna sfida una giuria di esperti valuterà tutte le opere e premierà la più creativa. A disposizione l’area ristoro dolce & salato, con prelibatezze fornite da Panificio Cazzaniga e Birrificio Wackybrew!

“Si ringraziano gli organizzatori Davide Spinelli e Paolo Viganò, tutti gli espositori che parteciperanno e le associazioni: RIFUGIO e AIDO Casatenovo, per la loro disponibilità” puntualizzano l’assessore Marta Picchi insieme ai consiglieri Enrica Baio (Cultura) e Gaia Spreafico (Comunicazione).