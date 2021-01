Un confronto sul tema giovani e memoria domani, giovedì 28 gennaio, alle 18.30 su Fb

Il direttore di Retesalute: I servizi sociali e gli uomini e le donne che ci lavorano sono la risposta quotidiana di quella memoria che non deve vacillare”

MERATE – La conoscenza del passato come strumento per progettare il futuro. E’ in programma domani, giovedì 28 gennaio, alle 18.30 in diretta su Facebook l’incontro “Memoria da elefante” promosso da Piazza l’idea con Retesalute per mettere a confronto giovani e memoria.

L’appuntamento si svolgerà per ovvie ragioni solo online e vedrà la partecipazione di Alessandro Quinto, politiche giovanili Plg, Simone Colombo e Veruska Manenti della sezione di Vaprio d0Adda dell’Anpi. Il dibattito sarà moderato da Gianni di Vito di Piazza L’idea, lo spazio giovani 2.0.

L’iniziativa ha raccolto il plauso del direttore generale di Retesalute Enrico Bianchini: “L’evento Memoria di Elefante credo possa aiutare a spiegare quanto sia accaduto nel passato. Dedicato ai giovani ma non solo, perché il tempo sta trascorrendo e richiede che il testimone della storia venga passato sempre con maggior fermezza e veemenza a tutti. Retesalute vuole lasciare un segno e ricordare con questo incontro quanto non deve più accadere. L’Azienda Retesalute e tutte le persone che lavorano per i servizi sociali vivono trecentosessantacinque giorni all’anno “una giornata della memoria”, perché in ogni respiro di chi lavora in questi servizi vi è la disponibilità verso quelle persone che l’Olocausto voleva sterminare. I servizi sociali e gli uomini e le donne che ci lavorano sono la risposta quotidiana, viva, eternamente presente, di quella memoria che non deve vacillare. Ringrazio il servizio di Piazza l’idea- 2.0 che ha proposto l’evento”.