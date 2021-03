Contagi in aumento anche a Casatenovo. “Fondamentali le prossime settimane”

22 nuovi positivi negli ultimi sette giorni a Casatenovo contro la media di 15 le settimane precedenti

Galbiati: “Le prime settimane sono le più importanti per limitare gli effetti di saturazione di terapie intensive e sistemi sanitari in generale”

CASATENOVO – Contagi in aumento anche a Casatenovo. Anche qui, confermando il trend provinciale e nazionale, la curva dei contagi è in ascesa: nell’ultima settimana sono stati infatti registrati 22 nuovi positivi, contro i 15 dei sette giorni precedenti. Più colpiti i maschi (14 su 8) mentre per quello che riguarda le fasce d’età si registrano 3 casi in persone con meno di 20 anni, 7 tra i 20 e i 40 anni, 8 tra i 40 e i 60 anni, 3 tra i 60e gli 80 anni e uno in persone sopra gli 80 anni. Non sono segnalati decessi nel mese di febbraio e nei primi giorni di marzo.

Medico all’ospedale Niguarda di Milano, il sindaco Filippo Galbiati precisa: “L’esperienza vissuta e i dati scientifici ci dicono che queste ondate di attacco da parte del virus hanno una loro tempistica, un loro “ciclo” di alcune settimane. Le prime, quelle in cui la circolazione del virus è più elevata, sono le più importanti per limitare gli effetti di saturazione di terapie intensive e sistemi sanitari in generale. Il tasso di mortalità che ci troveremo a fine marzo ed inizio aprile sarà sicuramente più alto di quello attuale (già elevato).Dipenderà dallo stile di vita che avremo tutti nelle prossime due-tre settimane e da quanto questo stile di vita genererà stress sui servizi ospedalieri. Ricordo gli indirizzi per bisogni di ordine sociale (spesa, trasporti, accompagnamento ai vaccini e altro…): servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it; sindaco@comune.casatenovo.lc.it