Corso di viticoltura in partenza a La Valletta Brianza

A organizzarlo la Cooperativa Viticultori Lariani s.c.a.

Lezioni in aula e sul campo per apprendere i segreti della vite

LA VALLETTA BRIANZA – Fisiologia della vite e gestione della chioma, cambiamenti climatici in vigneto, fitopatologia della vite. Questi gli argomenti che interesseranno il corso di viticoltura organizzato dalla Cooperativa Viticultori Lariani s.c.a. a La Valletta Brianza.

Tutte le lezioni si terranno presso Cascina Galbusera Nera, e saranno in parte in aula e in parte in vigna, sul campo.

Per iscriversi c’è tempo ancora fino a domani, martedì 5 marzo, contattando viticultorilariani@gmail.com o lo 0395312218. Il costo è di 50 euro per gli aderenti allo sportello agronomico e 100 euro per i non aderenti.

PROGRAMMA DEL CORSO

Lezione 1

6 marzo h. 18,00

Fisiologia della vite e gestione della chioma

Agronomo Davide Marelli

Obiettivi:

Conoscenze di base della biologia e della fisiologia

Pratiche di defogliatura, cimatura e selezione dei

Impatto della gestione della chioma sull’equilibrio della pianta e sulle caratteristiche

Lezione 2

20 marzo h. 18,00

Cambiamenti climatici in vigneto

Agronomi Alessandro Zanutta e Davide Marelli

Obiettivi:

Conoscenza delle tendenze generali di cambiamento climatico e impatto sulla fisiologia delle

Meccanismi fisiologici e adattativi della vite nella gestione dei deficit idrici e

Gestione agronomica del vigneto in condizioni climatiche

Lezione 3

12 e 13 giugno dalle 9,00 alle 18,00

Fitopatologia della vite

Agronomo Alessandro Zanutta

Obiettivi: