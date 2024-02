Cremella: con la street art il campo da basket diventa un’opera d’arte urbana

L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 marzo

Il progetto di Street Art, condotto da B-Simo, riguarderà il campo da basket adiacente alla scuola primaria di Cremella

CREMELLA – Trasformare uno spazio ordinario, come un campo da basket, in una straordinaria e originale opera d’arte urbana. E’ l’obiettivo del progetto di Street art, arte inclusiva di strada, promosso a Cremella sabato 16 e domenica 17 marzo.

L’appuntamento, originariamente in programma a settembre ma rimandato a causa delle condizioni meteo, è promosso dal Comune in collaborazione con Piazza L’idea, Retesalute, l’ambito distrettuale di Merate e la cooperativa La Grande Casa.

Il copione ricalcherà quello delle iniziative di Street Art promosse in altri Comuni del distretto del Meratese con l’artista B-Simo (Simone Bonetta) chiamato a guidare il gruppo di writers proponendo, insieme a consigli e suggerimenti, una bozza dei disegni da realizzare.

Rispetto ai precedenti progetti di Street Art, che hanno riguardato muri da ridipingere ed abbellire, questo si contraddistingue per avere come soggetto il campo da basket adiacente alla scuola primaria di Cremella che verrà dipinto e colorato con fantasia e creatività pur restando un campo a tutti gli effetti, con tanto di segnaletica orizzontale per rendere possibile il gioco.

L’iniziativa, rivolta a ragazzi e ragazze dalla prima superiore in su, si strutturerà su due giorni con inizio sabato 16 marzo alle 10 e conclusione domenica in un orario che verrà stabilito in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Per iscrizioni è possibile scansione il qr code presente nella locandina qui sotto