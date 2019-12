Cri Casatenovo plastic free: borracce in regalo ai volontari

Il regalo è stato distribuito durante la cena di Natale promossa sabato scorso in oratorio a Cassago

CASATENOVO – Una cena di Natale nel segno della sfida Plastic Free. Il comitato croce rossa italiana di Casatenovo ha infatti deciso di regalare a tutti i volontari durante l’appuntamento conviviale promosso sabato sera in oratorio a Cassago una borraccia in alluminio griffata Croce Rossa da utilizzare sia in sede durante i turni di servizio che, ovviamente, in ogni altra occasione.

“La sostenibilità è sempre stata una sfida per la nostra società, diventando oggi una vera urgenza – fanno sapere dal comitato casatese – . Per questo motivo abbiamo deciso di intraprendere importanti iniziative per ridurre l’impatto ambientale”.

Fra le iniziative da intraprendere, l’associazione casatese ha deciso di puntare sulla riduzione progressiva della distribuzione di bottiglie di acqua all’interno della sede attraverso la promozione dell’utilizzo di contenitori riutilizzabili, garantendo l’erogazione di acqua gratuitamente. Per chi la volesse, a breve sarà possibile acquistare la borraccia del comitato per soli 6 euro, un utilissimo gadget alla lotta contro lo spreco di plastica. Per eventuali ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo comunicazione@cricasatenovo.it