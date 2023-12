‘Design per tutti’, il 5 dicembre l’ultimo incontro ‘Gioielli di vetro’

Appuntamento presso la sede di LevelHUB di La Valletta Brianza

Ad animare la serata “Gioielli di vetro” saranno tre professionisti

LA VALLETTA BRIANZA – Preziosissimi reperti antichi e l’arte della lavorazione del vetro per dare vita a opere indossabili. Ecco i temi che saranno affrontati nel prossimo evento di Design per Tutti dedicato ai “Gioielli di vetro” che vedrà protagonisti tre professionisti e autori che condivideranno le proprie conoscenze con il pubblico. L’evento siterrà martedì 5 dicembre 2023 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 presso la sede di LevelHUB di La Valletta Brianza. Ad animare la serata “Gioielli di vetro” saranno tre professionisti: Bianca Cappello, autrice e storica del gioiello, Augusto Panini, autore e consulente del Museo del Vetro di Murano e Marina Uboldi, archeologa specializzata in reperti in vetro. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione, inviando una mail a info@levelofficelandscape.com.

I temi dell’evento del 5 dicembre

Bianca Cappello fornirà ai partecipanti un excursussulla presenza del vetro nei gioielli della cultura occidentale delNovecento tra tradizione e contemporaneità, come applicazioni nella moda, nel design e nell’arte. Augusto Panini regalerà una panoramica di oltre trenta secoli alla scoperta dei gioielli egizi, fenici, romani, bizantini, longobardi, abbasidi e veneziani conservati nei più importanti musei del mondo. Opere nelle quali il vetro ha avuto un ruolo da protagonista in abbinamento con oro, pietre preziose, avorio e corallo. I gioielli di vetro archeologici saranno infine oggetto del talk di Marina Uboldi. Dai ritrovamenti archeologici emergono infatti oggetti legati all’ornamento delle popolazioni antiche: i gioiellisono una parte importantissima di questi apparati, poiché comunicano informazioni su chi li indossava, denunciandone il genere e l’età, l’appartenenza etnica e culturale, le possibilità economiche, l’adesione a specifici gruppi di potere o religiosi. Attraverso alcuni esempi l’archeologa tratterà di gioielli in vetro antichi, nei loro diversisignificati, legati al costume tradizionale o come imitazione di materiali preziosi.

Bianca Cappello

Storica del gioiello, perito della Camera di Commercio di Milano in gioielleria, oreficeria, argenteria e bigiotteria dal XVIII al XX secolo, Bianca Cappello è docente e curatore di conferenze e seminari sulla storiadel gioiello, attività che completa con pubblicazionisu questo argomento con le principali case editrici. È curatore di mostre sul gioiello per musei ed enti pubblici, e consulente curatoriale di collezioni museali e private. È inoltre membro della Society of Jewellery Historians di Londra.

Augusto Panini

Industriale tessile, Augusto Panini ha avuto varie occasioni di soggiornare, tra il 1980 e il 1992, in diversi paesi dell’Africa Occidentale, compiendo viaggi diricerca e di approfondimento sulle antiche culture del Mali. Autore di varisaggisull’argomento, dal 2000 si occupa specificatamente di perle di vetro e del ruolo che hanno rivestito nei rapporti commerciali e culturali tra Africa, Medio Oriente ed Europa, studiandone luoghi di origine, vie di comunicazione e relativo inquadramento storico cronologico. Nel 2007 pubblica per Skira Perle di Vetro Veneziane e Mediorientali, VIII-XX secolo e nel 2008 l’edizione inglese Middle Eastern and VenetianGlass Beads. Dal 2010 collabora con importanti musei pubblici e privati in Italia, Francia e Giappone e dal 2015 è consulente del Museo del Vetro di Murano- Fondazione Musei Civici di Venezia- nell’ambito della stessa collezione di perle di vetro. Marina Uboldi Laureata e specializzata in Archeologia presso l’Università Cattolica di Milano, dove ha svolto anche un Dottorato di ricerca sui reperti in vetro di età romana a Milano.

Marina Uboldi è attualmente è cultore della materia “Archeologia Insediamenti Luoghi di culto Medievali” presso la stessa università e Presidente del Comitato Nazionale Italiano dell’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. È stata per anni conservatore del Civico MuseoArcheologico di Como e ha diretto diversiscavi archeologici nel territorio comasco.