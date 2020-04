Distribuzione delle mascherine, ecco le linee guida dei sindaci del Casatese

Ogni Amministrazione valuterà la soluzione migliore per la propria comunità

La distribuzione dovrà tener conto dei dispositivi di protezione individuale attualmente a disposizione dei Comuni

CASATESE – Distribuzione delle mascherine: i sindaci del Casatese hanno preso posizione sull’argomento con una nota. “Stiamo valutando in questi giorni la possibilità di fornire alcune mascherine ad alcune fasce della popolazione o a tutte le famiglie – hanno spiegato i sindaci Mirko Ceroli (Barzago), Giancarlo Aldeghi (Barzanò), Luca Cattaneo (Bulciago), Filippo Galbiati (Casatenovo), Ave Pirovano (Cremella), Roberta Marabese (Cassago), Bruno Crippa (Missaglia), Alessandra Hofman (Monticello Brianza), Davide Maggioni (Sirtori) e Fabio Bertarini (Viganò) – . Considerando che le forniture di Regione Lombardia non sono attualmente sufficienti a sopperire alle necessità, questa scelta deve superare diverse difficoltà: l’individuazione delle somme da impiegare, la scelta della tipologia di mascherina da distribuire, la reperibilità in un numero adeguato, la relativa preparazione e la distribuzione capillare nei capoluoghi e in tutte le frazioni”.

Come noto l’ordinanza 521 della Regione Lombardia ha imposto di coprire naso e bocca a chi deve uscire dalla propria abitazione. Un obbligo che resterà molto probabilmente in vigore anche quando inizierà l’apertura delle attività. “Ogni Amministrazione valuterà la soluzione migliore per la propria comunità. Ci preme sottolineare però che questa nostra eventuale iniziativa non deve essere assolutamente interpretata come un “via libera” a lasciare le vostre abitazioni, visto anche le belle giornate: è il tentativo di supportarvi maggiormente in questa situazione di emergenza.A causa di questa epidemia si muore: non sottovalutiamola e restiamo a casa!”.