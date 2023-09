Gruppi di cammino: il 12° raduno si terrà il 21 settembre a Montevecchia

Un appuntamento atteso da anni visto che era stato annullato nel 2020 a causa del Covid

Due i percorsi previsti che permetteranno di ammirare le bellezze del Parco del Curone

MONTEVECCHIA – Cresce l’attesa per il dodicesimo raduno dei gruppi di cammino del territorio dell’Ats Brianza che richiamerà centinaia di camminatori dai tanti Comuni delle Province di Lecco e Monza Brianza. Un appuntamento dal valore particolare visto che, causa covid, era stato necessario annullare l’appuntamento del 2020 proprio a Montevecchia. L’ultimo raduno era dunque stato nel 2019 ad Imbersago.

Il ritrovo è fissato alle 9 agli impianti sportivi del paese di via del Fontanile, dove si raduneranno centinaia di camminatori che potranno anche indossare la maglietta fornita per l’occasione da Ats.

Camminata che rappresenterà l’evento principale della giornata anche se non mancherà l’occasione di farsi tentare dalle prelibatezze gastronomiche delle valli del Curone, alcune delle quali saranno proposte anche nel mercatino situato all’arrivo con vini, formaggi, miele, ortaggi e altre delizie, tutte a chilometro zero. Insieme ai profumi e ai cosmetici prodotti in paese.

Non poteva mancare l’opportunità di una visita guidata al Santuario, celebre icona del territorio, da raggiungere camminando gustando panorami difficili da dimenticare.

Infine, sposando il motto latino “corpore sano in mens sana”, è previsto anche uno spazio culturale riservato alla presentazione del libro di Alberto Rollo “Il Grande cielo – Educazione sentimentale di un escursionista”.

I percorsi della camminata saranno due: uno di 4,4 km. e uno di 5,8 km., entrambi con qualche leggera salita; si snoderanno per la quasi totalità nei boschi del Parco del Curone, con partenza alle 10, dopo i saluti del direttore dipartimento prevenzione Ats Brianza Nicoletta Castelli, del sindaco Ivan Pendeggia e della presidente della Proloco Vessela Nikolova.

Antonella Ruggiero (ex Matia Bazar), residente nel paese, ha registrato per i partecipanti uno speciale e cordiale messaggio.

La camminata durerà circa un’ora e mezza, con ristoro alla frazione Colombè, presso l’azienda agricola Maggioni Francesco, noto produttore di vini locali.

Oltre cinquanta entusiasti volontari dei Gruppi di Cammino, della ProMontevecchia, del Gruppo Alpini, del CAI, con la collaborazione delle GEV (Guardie Ecologiche del Parco) e della Polizia Locale di Montevecchia e Cernusco Lombardone, forniranno assistenza alla manifestazione. Non solo. Ma fondamentale sarà la collaborazione con i walking leader dei gruppi di cammino provenienti da una quarantina di comuni delle due province.

“Il Progetto Ats Gruppi di Cammino, attivo dal 2007, vanta una partecipazione di più di 5.500 camminatori sul territorio con 108 gruppi di cammino distribuiti fra la provincia di Monza e quella di Lecco – spiega il direttore Sanitario di Ats Brianza Aldo Bellini –. Il Gruppo di Cammino, per le sue caratteristiche costitutive (è aperto a tutti, è composto in buona parte da over 50, è gratuito, è vicino a casa, si amplia grazie al passaparola) è in grado di intercettare anche le fasce di popolazione più deboli e meno raggiungibili dalle campagne di Promozione della Salute. È per questo che i GdC sono stati inclusi, all’interno del Governo Clinico, nel progetto innovativo “Invecchiamento attivo e in buona salute in ATS Brianza: prevenzione delle cronicità” che prevede il raccordo medici di medicina generale-pazienti-GdC-palestre, dove sono i medici a raccomandare ai pazienti, valutando caso per caso, l’attività fisica più indicata”.