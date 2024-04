Il gruppo folclorico La Brianzola alla festa di Federico e ai campionati di Csi

Un fine settimana intenso per i firlinfue del gruppo La Brianzola

L’esibizione per i 30 anni di Federico Brivio a La Valletta e l’inno di Mameli ai campionati nazionali del Csi

LA VALLETTA – Si è svolta nel pomeriggio di domenica 7 aprile al salone polivalente dello Stadio Idealità di La Valletta Brianza la festa per i 30 anni di Federico Brivio.

Grande la partecipazione di parenti, amici e conoscenti del festeggiato al momento di festa che ha visto la presenza del gruppo folclorico “La Brianzola” che ha rallegrato il pomeriggio con la musica degli storici firlinfeu accompagnati dalla pregevole fisarmonica di Francesca Dore e intonato canzoni della tradizione popolare lombarda.

Ai canti e balli ha partecipato con entusiasmo Federico, dimostrando di conoscere i testi e le arie di quelle canzoni.

Il Gruppo “La Brianzola” ha accolto con sensibile generosità e disponibilità la richiesta di esibirsi nel pomeriggio dedicato a Federico, appassionato delle tradizioni popolari: avere con lui i famosi Firlinfeu di Olgiate Molgora è stata una vera gioia.

I Firlinfeu hanno donato all’amico Fede il libro, il cd del gruppo, il tipico strumento originale e altri gadget. Non solo, vedendo la gioia e la commozione sul suo volto, Federico è stato invitato a visitare la sede operativa de “La Brianzola” a Calco.

In quell’occasione verrà chiesto a Federico di autografare il poster predisposto appositamente per la festa.

Il giorno precedente, sabato 6 aprile, il Gruppo “La Brianzola” ha presenziato alla manifestazione d’apertura dei Campionati Nazionali Csi di Corsa Campestre a Calco suonando e facendo cantare anche l’Inno di Mameli ad una vasta platea proveniente da

quasi tutte le regioni d’Italia, oltre a far conoscere il nostro folclore e le nostre tradizioni a tutti i presenti.

Sono state quindi due giornate impegnative, ma che hanno dato tanta soddisfazione e gioia sia al pubblico che ai Firlinfeu… Pronti per la prossima.