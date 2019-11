Il Ponte di Paderno riapre alle auto: “Oggi ricuciamo uno strappo importante”

Sotto una pioggia battente il taglio del nastro: presente anche il neo ministro De Micheli

L’annuncio dell’Ad di Fs Maurizio Gentile: “Il traffico ferroviario verrà riaperto con anticipo: treni di nuovo sul ponte a settembre”

PADERNO/CALUSCO – “Un giorno di gioia dopo 14 mesi di disagi”. “Oggi ricuciamo uno strappo importante”. Con queste parole i sindaci di Calusco Michele Pellegrini e Paderno d’Adda Gianpaolo Torchio, pochi minuti fa, hanno accolto la riapertura del ponte San Michele.

La cerimonia è iniziata poco dopo le 14 sulla sponda caluschese alla presenza di Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Claudia Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Trasporti di Regione Lombardia; Claudia Cattani, Presidente Rete Ferroviaria Italiana; Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale Rete Ferroviaria Italiana; Gianpaolo Torchio, sindaco di Paderno d’Adda e, appunto, Michele Pellegrini, Sindaco di Calusco d’Adda.

Alle 15 il taglio del nastro e la riapertura al traffico veicolare. “Siamo di fronte a un’opera archeologia industriale che ha visto il forte impegno di tecnici e ingegneri – ha detto Cattani, presidente di Rfi -. Purtroppo siamo stati costretti a interrompere la circolazione per motivi sicurezza e per noi era prioritaria la manutenzione dell’opera resa nuovamente disponibile nei tempi previsti”.

“Tutte le utenze potranno tornare normalità – ha aggiunto il sindaco Pellegrini -. I pendolari dovranno attendere ancora alcuni mesi ma speriamo che il commissario possa anticipare l’apertura al traffico ferroviario. Ringrazio comitato, politici e maestranze che hanno lavorato per riaprire il prima possibile il ponte. Al Ministro De Micheli ricordo che l’opera è solo un tampone nella connessione tra Lecco e Bergamo: serve un ponte nuovo, che non dovrà essere solo ferroviario”.

Un’anticipazione, quella sui tempi di riattivazione alla circolazione ferroviaria, che Maurizio Gentile non ha disatteso. “Sono sempre venuto qui portandovi buone notizie e lo farò anche questa volta. L’obiettivo è infatti riaprire il ponte al transito ferroviario per l’inizio del prossimo anno scolastico con due mesi anticipo rispetto al cronoprogramma che abbiamo oggi”. “Oggi ricuciamo uno strappo importante – ha detto il sindaco di Paderno Gianpaolo Torchio – Viviamo un altro importante riavvicinamento, ma per tornare alla normalità serve ancora un anno”.

Presente alla cerimonia anche l’assessore regionale Claudia Maria Terzi. “Ringrazio tutti perché è stato fatto il massimo. E’ stata una chiusura impattante e la Regione si è attivata da subito. Confermo il nostro impegno futuro per la costruzione di un nuovo ponte”. Una promessa a cui si è unita anche il ministro De Micheli. “Quando si parla di interventi sulle grandi opere, è inevitabile affrontare anche il discorso della fatica di sopportare il disagio dovuto, come in questo caso, alla chiusura del ponte. Ma il tutto è stato fatto per tutelare la sicurezza – ha concluso il Ministro De Micheli -. Questa inaugurazione significa che lo stato funziona perchè Rfi è stata in grado di rispondere nei tempi previsti. Da parte nostro c’è l’impegno per una nuova opera, è necessario condividere queste scelte per fare meglio e più velocemente possibile. Oggi è una bella giornata. Ce ne sarà un’altra a settembre ma ce ne deve essere anche una terza”.