Il Premio per la pace 2023 va al dottor Bollini, Alice e Simona e fratel Losa

La cerimonia di consegna è in programma venerdì 8 dicembre alle 20.45 a Lomagna

Il premio è alla memoria di Graziella Fumagalli, madre Erminia Cazzaniga e suor Luisa Dell’Orto

LOMAGNA – Il dottor Giuseppe Bollini, già medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Merate da diversi anni medico volontario in Africa; fratel Fiorenzo Losa, missionario pavoniano in Africa e America e Alice Ravasio e Simone Moretti, giovane coppia di sposi, diventati nel frattempo genitori di tre splendidi bambini, volontari in Perù con il Mato Grosso.

Sono loro i vincitori dell’edizione 2023 del premio della pace, istituito da diversi anni alla memoria di Graziella Fumagalli e madre Erminia Cazzaniga, a cui da quest’anno è stata aggiunta anche suor Luisa Dell’Orto, la missionaria lomagnese uccisa lo scorso anno ad Haiti.

La cerimonia di consegna del premio si terrà venerdì 8 dicembre alle 20.45 nella sala della comunità di Lomagna.

Il momento di ricordo della preziosa testimonianza delle donne a cui è dedicato il premio, si unirà al ringraziamento per l’importante lavoro svolto, sempre nel nome della solidarietà e della fratellanza, dai premiati e verrà ulteriormente impreziosito dal concerto gospel per la pace a cura dell’associazione musicale Incontrocanto.