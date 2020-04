Imbersago, distribuzione delle mascherine nella cassetta della posta

La distribuzione verrà conclusa sabato. Un gesto di attenzione verso la cittadinanza

Tra le mascherine distribuite anche quelle in tessuto lavabile donate dalla Manifattura Bini di Imbersago e dalla Tessitura Carlo Lamperti di Osnago

IMBERSAGO – Comincia oggi e si concluderà entro sabato la distribuzione delle mascherine attualmente disponibili, che saranno recapitate alle famiglie di Imbersago nelle cassette della posta. In una busta verranno messe due o più mascherine da indossare tutte le volte che uscirete di casa, in ottemperanza alle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia.

Puntualizza il sindaco Fabio Vergani: “E’ una piccola risorsa messa a disposizione dei cittadini che ancora non sono stati in grado di procedere autonomamente all’acquisto di questi dispositivi di protezione individuale. Le mascherine di tipo chirurgico sono una fornitura regionale, mentre le mascherine realizzate in tessuto lavabile – e quindi riutilizzabili – ci sono state donate da due realtà locali: la Manifattura Bini di Imbersago e la Tessitura Carlo Lamperti di Osnago. A loro va il nostro sentito ringraziamento per l’attenzione e la sensibilità rivolta alla comunità imbersaghese in questo momento difficile, che stiamo cercando di superare grazie allo sforzo e al contributo responsabile di tutti”.

Il primo cittadino vuole poi ringraziare anche chi si sta prodigando ad aiutare i cittadini in difficoltà e a dare supporto all’Amministrazione comunale: “La Protezione Civile locale, il gruppo di volontari che quotidianamente si occupa della consegna di farmaci e beni di prima necessità agli anziani, i dipendenti comunali, attenti ai mutati bisogni del cittadino e a chi, in autonomia, sta assistendo spontaneamente chi è più bisognoso. Infine, a tutti voi giunga il nostro augurio di una Buona Pasqua”.