Imbersago, il 23 arriva il palio dei colori: giochi e premi in piazza

Appuntamento domenica 23 giugno in piazza Garibaldi con un pomeriggio di festa e giochi per tutti

Sono previsti tornei di ping pong, torneo di beach volley, tiri a canestro, partite di calcio balilla, calci di rigore e torneo di scopa d’assi

IMBERSAGO – Un intenso pomeriggio di giochi e di festa per tutte le età. E’ il biglietto da visita del palio dei colori, manifestazione la cui prima edizione si terrà domenica 23 giugno dalle 14 alle 19 tra il cuore del paese e il centro sportivo comunale Amico Charlie. Promosso da buona parte delle associazioni imbersaghesi, che da diversi mesi stanno collaborando per la sua buona riuscita, il palio dei colori nasce da un’intuizione di Franco Perego, presidente uscente del Circolo Arci Libertà, che è riuscito a coinvolgere con tanto entusiasmo tutti e tutte.

Più si gioca, più aumentano i punteggi e la possibilità di vincere: ogni disciplina, infatti, assegnerà punti in funzione del risultato ottenuto, sulla base di singoli regolamenti. E, per i più piccoli, è prevista una coloratissima attività con i gessetti. Per poter partecipare al Palio è necessario iscriversi entro domenica 9 giugno 2024.

Le iscrizioni possono essere effettuate inviando una mail a paliodeicolori.imb@gmail.com; telefonando o inviando un messaggio via whatsapp al numero 340.2902828, di persona presso il negozio Buon per te, in piazza Garibaldi n°5 a Imbersago oppure tramite modulo Google, a questo link: https://forms.gle/SG2u4zRvx22pKoHf9 .

I soggetti organizzatori sono Circolo Arci Libertà Imbersago, Pro Loco di Imbersago, associazione Guarda c’è un libro nell’albero, associazione Volontarie Addobbi, G.S. San Marcellino, Centro Sportivo L’Amico Charly, Avis comunale Merate, Associazione Volontari Protezione Civile Imbersago, gruppo Commercianti di Imbersago e tanti giovani volontarie e volontari

Il Palio dei Colori è inserito tra gli eventi del Maggio Imbersaghese e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Imbersago.

Per maggiori informazione e per leggere i regolamenti delle singole prove: www.prolocoimbersago.it;

Instagram: paliodeicolori.imb; Facebook: Il Palio dei Colori