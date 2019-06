Imbersago, la carica dei 1400 al maxi raduno dei gruppi di cammino

IMBERSAGO – Circa 1400 persone hanno preso parte questa mattina, giovedì, al maxi raduno dei gruppi di cammino dell’Ats Brianza. Un lungo e colorato serpentone ha attraversato Imbersago per partecipare all’annuale raduno organizzato da Ats Brianza, in collaborazione con il Comune di Imbersago, il gruppo di cammino di Imbersago e con il supporto dei gruppi di cammino di Calco e Verderio e della protezione civile di Imbersago.

I componenti dei diversi Gruppi di cammino delle province di Lecco e Monza si sono ritrovati a partire dalle 9 nella piazza del Municipio, dove le autorità hanno salutato i presenti ricordando l’importanza del camminare per stare bene.

I saluti del sindaco e dei referenti dell’Ats Brianza

Il padrone di casa, il neo eletto sindaco di Imbersago Fabio Vergani, ha posto l’accento sul valore sociale dei Gruppi di Cammino “che portano un messaggio di salute ma hanno anche un ruolo importante all’interno delle comunità di appartenenza”.

Silvano Casazza, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, ha ringraziato i tanti volontari che hanno realizzato l’evento e sottolineato come “un’adesione così massiccia a questo raduno manifesta un’attenzione importante per la promozione e l’educazione alla salute. Oggi ci dimostrate che c’è tanta gente sul territorio che offre a tutti i cittadini una possibilità di star bene”.

Un saluto anche dal Direttore Sanitario dell’ASST di Vimercate, Giovanni Monza che ha ribadito i grandi benefici sulla salute pubblica di questo progetto.

Infine il walking leader del gruppo di cammino di Imbersago Giuliano Paleari, mente e braccio principale dell’evento, ha fornito tutte le indicazioni utili per affrontare al meglio la giornata.

Una passeggiata ad anello per scoprire le bellezze di Imbersago

Intorno alla 10 è partita la camminata, di circa circa 5,5 km, che si è snodata dal centro del paese passando poi lungo l’alzaia del fiume Adda. Da qui si è poi risaliti percorrendo a uno a uno i gradini della celebre scalinata del Santuario della Madonna del Bosco, passando poi ad ammirare gli splendidi giardini della Villa Castelbarco. Da qui il giro ad anello si è concluso tornando in piazza Garibaldi.

Dopo un pranzo nei ristoranti locali o al sacco, ai partecipanti è stato possibile usufruire delle tante iniziative collaterali organizzate. Grazie alla collaborazione tra il gruppo di cammino, la Pro Loco, l’Associazione Brianza per il Cuore, il circolo Arci e l’associazione “Guarda, c’è un libro nell’albero, sono state proposte interessanti iniziative di carattere culturale/artistico come il bookcrossing; Addarella, navigazione lungo il fiume Adda a bordo di quest’imbarcazione ecologica a prezzo convenzionato; Traghetto di Leonardo, il famoso traghetto gratuito per il pomeriggio; Chiesa di San Colombano, visita guidata alle 15 per la chiesa clunicacense; Mostra “Premio Morlotti”, esibizione di opere di giovani artisti in Municipio.