La Valletta: una cena per dire grazie ai tanti volontari dell’Unione

Circa 150 persone hanno preso parte al momento conviviale promosso dall’Unione dei Comuni della Valletta

Grazie ai volontari è possibile realizzare una serie di iniziative e progetti a favore della comunità

LA VALLETTA – Si è tenuta sabato sera la tradizionale cena promossa dall’Unione dei comuni della Valletta per ringraziare i tanti volontari che, con amore e competenza, dedicano quotidianamente alla loro comunità il proprio tempo. E’ grazie infatti alla loro dedizione e al loro impegno che è infatti possibile promuovere tanti progetti e iniziative a vantaggio dei Comuni de La Valletta e Santa Maria Hoè.

Dal piedibus al servizio compiti a quello del doposcuola, passando quindi per il corso di italiano per le donne straniere e per il trasporto dei ragazzi ai centri diurni. Senza dimenticare inoltre l’accompagnamento degli anziani alle strutture sanitarie o per piccole commissioni, la gestione del centro diurno per anziani denominato “Il caffè degli Anta”, la biblioteca, nonché la cura del verde e la manutenzione del patrimonio pubblico in collaborazione con l’ufficio territorio dell’Unione.

Quasi 150 le persone, tra cui il sindaco della Valletta Roberta Trabucchi e il collega di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla, che hanno perciò gustato gli ottimi piatti preparati dal cuoco Carlino e dal suo staff, naturalmente anche loro rigorosamente… volontari!