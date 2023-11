Lilt for men: il Municipio di Casatenovo si tinge di azzurro

A novembre la Lilt promuovere la campagna di prevenzione dei tumori maschili

Al via la campagna di sensibilizzazione della lega italiana per la lotta contro i tumori

CASATENOVO – Per tutto il mese di novembre la facciata dal municipio di Casatenovo sarà illuminata di azzurro perché la Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, si rivolge in modo particolare a tutti gli uomini per riportare l’attenzione sull’importanza della prevenzione dei tumori maschili e per invitare a sottoporsi a visite periodiche di controllo.

Sottoporsi a una visita di controllo è per molti uomini ancora un tabù e per questo motivo la Lilt ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione perché diventi un’abitudine per tutta la vita.

“È fondamentale che fin da giovani gli uomini imparino a controllarsi: è consigliata l’autopalpazione dei testicoli a partire dai 25 anni e di sottoporsi a visita urologica una volta all’anno dai 50 anni. Non dimentichiamo che il tumore al testicolo è il più frequente nei giovani adulti e che quello alla prostata registra ogni anno oltre 30.000 nuovi casi” fanno sapere con una nota gli amministratori comunali.

Dopo l’intenso mese di prevenzione rosa a ottobre, l’amministrazione comunale casatese intende ringraziare tutti i volontari e le volontarie della Lilt per questa importante campagna di prevenzione dedicata a tutti gli uomini.