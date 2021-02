Lotta alla povertà: aperti sul fondo Aiutiamoci i sottoconti per Osnago e Lomagna

Ieri, mercoledì, la stipula della convenzione tra la Fondazione comunitaria del Lecchese e le due amministrazioni

Soddisfatti i due sindaci: “Lavoreremo perché questo iniziale seme possa crescere, svilupparsi e rigenerarsi”

OSNAGO / LOMAGNA – Sono state firmate ieri, mercoledì 24 febbraio, nella sede della Fondazione comunitaria del Lecchese, le convenzioni che regolano l’utilizzo delle risorse destinate dai Comuni di Lomagna e Osnago al Fondo “Aiutiamoci – Contrasto alle povertà”. Le due convenzioni sono state firmate dalla presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, Maria Grazia Nasazzi e dalla responsabile dei servizi sociali dei due Comuni, Michela Cavalli, alla presenza dei due sindaci, Cristina Citterio e Paolo Brivio e del segretario generale della Fondazione Paolo Dell’Oro.

Lomagna e Osnago e la gestione associata delle funzioni

I due Comuni, che operano in regime di gestione associata di tutte le funzioni, e la Fondazione Comunitaria hanno così attivato lo strumento per concretizzare quanto stabilito a fine 2020 dalle giunte comunali, attraverso altrettante delibere. Grazie ai due sottoconti, su cui è possibile raccogliere anche donazioni private, potranno essere elaborati progetti di lotta alla povertà in diversi ambiti (economico-occupazionale, educativo, alimentare, abitativo).

L’auspicio dei sindaci

“Ci auguriamo – hanno affermato Cristina Citterio e Paolo Brivio – che grazie all’impulso di “Aiuitiamoci” si possano rafforzare e generare reti e collaborazioni anzitutto nei nostri Comuni, ma anche in una dimensione territoriale più ampia, con il sostegno e la partecipazione di diversi soggetti della comunità civile e associativa. Lavoreremo perché questo iniziale seme possa crescere, svilupparsi e rigenerarsi, dando vita a comunità più coese e capaci di prevenire e affrontare le varie forme di povertà”.

Il commento della Fondazione comunitaria del Lecchese

Positivo anche il commento della presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasazzi: “Il fondo Aiutiamoci – Contrasto alle povertà accoglie oggi, attraverso i comuni di Lomagna e di Osnago, la generosità significativa di due comunità attente da sempre alle povertà. Non è stato un atto amministrativo, formale, ma piuttosto una volontà convinta, espressa bene dalla presenza in Fondazione dei due sindaci. Non ci rimane che ingraziare a nome di tutti”.