Francesco Maddalon, di Beverate, alle audizioni per Sanremo Giovani

Cantante e musicista si esibirà con il singolo ‘La mia stanza’

LECCO – Ci sarà anche un nome lecchese alle selezioni per Sanremo Giovani che si terranno domenica 3 novembre al Teatro delle Vittorie (Roma). Si tratta di Francesco Maddalon, in arte Madda, 22 anni, di Beverate.

Il giovane lecchese nei mesi scorsi ha infatti partecipato alle audizioni per il programma su Rai 1 insieme ad altri 850 candidati, venendo scelto per un’ulteriore selezione. Uno di altri 65 ragazzi che proprio domenica prossima si esibiranno davanti alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

“E’ stata una cosa un po’ casuale – ci ha raccontato Madda, musicista e studente di Scienze della Comunicazione – io faccio parte di un gruppo musicale, Amatour, suoniamo per beneficienza di solito, ci divertiamo. Sono praticamente nato in una famiglia ‘artistica’, mi è sempre piaciuto cantare, a dieci anni mi hanno messo in mano una chitarra e da lì è stato amore”.

“Il nostro frontman, Marco Cagliani, ha composto un brano quest’estate, ‘La mia stanza’, me lo ha fatto registrare e abbiamo provato a fare le audizioni per Sanremo con l’etichetta discografica Advice Music (con a capo Alberto Boi, ndr). A metà settembre abbiamo inviato il singolo alla Rai, non credevo di essere preso invece sì!” ha detto Francesco.

Domenica Madda dovrà dare il meglio di sé di fronte alla giuria per essere selezionato ed entrare a fare parte del programma: “Comunque andrà, per me resterà comunque una bellissima esperienza. Cantare e suonare sono parte di me e questa è sicuramente una grande occasione”. In bocca al lupo!