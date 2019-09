Merate abbraccia don Riccardo Fumagalli, ordinato diacono sabato

Il giovane meratese ha concelebrato ieri mattina la messa nella parrocchia di Sant’Ambrogio in cui è cresciuto

Sabato scorso la toccante cerimonia in Duomo alla presenza dell’Arcivescovo Delpini: l’ordinazione sacerdotale avverrà nel 2020

MERATE – La comunità di Sant’Ambrogio ha accolto ieri, domenica, don Riccardo Fumagalli, ordinato diacono sabato in Duomo durante la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Don Riccardo, 26 anni, è tornato nella comunità in cui è cresciuto per concelebrare la messa presieduta dal prevosto don Luigi Peraboni, con a fianco don Luca Rognone e don Arivu Mariappan. Residente in via De Gasperi, nato e cresciuto in città, Riccardo è un volto conosciuto e stimato a Merate, dove vive la sua famiglia.

La sua prima omelia a Merate

E’ toccato a lui prendere la parola dal pulpito durante la sua prima omelia sottolineando i passaggi cruciali dei testi sacri appena letti. “Questi brani ci parlano di gioia, ma ci dicono anche che la parola di Dio scombina il nostro modo di vivere, indicandoci che dobbiamo fare posto dentro di noi all’altro. Le letture ci esortano a non guardare solo a noi stessi, ma a cercare sempre di coltivare le relazioni. Perché queste non nascono da sole, ma dallo scambio con gli altri”. In un’epoca contraddistinta da individualismo e solitudine, don Riccardo ha esortato ogni persona a farsi ponte di unità con l’altro.

“Laddove c’è una persona che soffre, dobbiamo essere capaci di essere testimoni di Dio. Anche se questo non è facile perché il Signore ci chiede di voler bene anche a chi ci fa del male, anche a chi ci parla alle spalle. Lo so che è una cosa difficile, ma è quello che lui ci insegna e di cui si è fatto testimone”.

Don Riccardo verrà ordinato sacerdote nel giugno del 2020. Nei prossimi mesi svolgerà la funzione di collaboratore pastorale della comunità pastorale Madonna delle Grazie di Cantù, composta dalle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Vighignolo di Cantù, Santi Martiri Greci in Mirabello di Cantù, Santa Dorotea Vergine e Madre in Cascina Amata di Cantù e San Gaetano in Brenna.