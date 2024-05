Merate: all’area cani un incontro con prove e regole per gli amici a 4 zampe

Appuntamento sabato pomeriggio all’area cani di via degli Alpini a partire dalle 15.30

L’incontro mira a fornire suggerimenti e trucchetti per gestire al meglio i propri cani. Saranno presenti anche esperti educatori cinofili

MERATE – “Il cane buon cittadino”: è il titolo, diretto ed esemplificativo, dell’appuntamento in programma sabato 4 maggio a partire dalle 15.30 nell’area cani di via degli Alpini.

La manifestazione, organizzata da Dog in progress e patrocinata dal Comune, si propone l’obiettivo di fornire segreti e regole di comportamento per poter passeggiare con il proprio cane in tranquillità, partecipando anche a piccole prove sotto la supervisione di esperti educatori cinofili.

Sarà allestita anche un’area prove, dove verrano fornite valutazioni e suggerimenti comportamentali. Non solo: l’offerta sarà completata da un’area ludica con un percorso a ostacoli e superamento di barriere.