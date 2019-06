Merate, basta soste selvagge al Mandic: firmata l’ordinanza

L’ordinanza disciplina l’intera viabilità e la sosta lungo l’area di accesso all’ospedale Mandic

Riservati 11 stalli agli utenti del Pronto Soccorso che dovranno esporre un contrassegno rilasciato dall’ospedale

MERATE – Divieto di sosta per con rimozione forzata per tutte le auto ad eccezione quelle degli utenti del Pronto Soccorso e dei disabili, diligentemente parcheggiate negli stalli a loro riservati. Il comandante della Polizia Locale Roberto Carbone ha firmato oggi, martedì 18 giugno, l’ordinanza con cui vengono disciplinate la circolazione e la sosta lungo la strada che, dall’ingresso dell’ospedale, porta al Pronto Soccorso. Una pubblicazione, quella dell’ordinanza, che rende operativo a tutti gli effetti il divieto di sosta selvaggia, finora annunciato in più riprese sia dall’Asst di Lecco che dall’amministrazione comunale.

Resa possibile grazie a un’apposita convenzione, votata all’unanimità durante il consiglio comunale del 9 aprile, l’ordinanza stabilisce nel dettaglio l’organizzazione del transito e della sosta in Largo Mandic. Innanzitutto verrà istituito il limite di 10 km all’ora lungo la strada, interdetta ai pedoni che dovranno restare diligentemente lungo il percorso pedonale previsto. Previsti inoltre tre attraversamenti pedonali proprio per garantire la messa in sicurezza degli utenti più deboli del codice della strada. Oltre alla sosta sarà vietata anche la fermata lungo il percorso.

Posteggi ad hoc per disabili e utenti del Pronto Soccorso

Un occhio di riguardo è stato riservato alle persone invalide che avranno a disposizione per la sosta 9 stalli ad hoc da utilizzare mettendo in mostra l’apposito contrassegno. Anche gli utenti del Pronto Soccorso potranno parcheggiare negli appositi spazi senza rischiare una sanzione. Undici gli stalli a loro riservati. Gli utenti dovranno però avere cura di utilizzare il disco orario per i primi 30 minuti di sosta e di esporre poi il contrassegno rilasciato dal Pronto Soccorso recante la data e l’ora di arrivo. Con questo “tagliando” la sosta sarà consentita per 12 ore. L’ordinanza individua anche degli appositi spazi (sei in totale) per le ambulanze, uno per il carico e lo scarico (massimo 15 minuti) e uno per la Polizia locale. Vicino alla portineria ci sarà invece la fermata del bus navetta.

Con l’ordinanza stop alle soste selvagge

L’esigenza di disciplinare con un provvedimento apposito la viabilità lungo la strada che porta al Pronto Soccorso era nata a seguito del preoccupante incremento di trasgressioni alle norme di circolazione stradale registrato dall’Asst Lecco. Molteplici le situazioni di pericolo che si erano venute a creare e tali da ostacolare anche in alcuni casi il corretto e tempestivo espletamento dei servizi sanitari di emergenza.