Merate, Brugarolo in festa con il patrono San Francesco di Paola

Due giorni di festa nella frazione meratese di Brugarolo

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai volontari di Brugarolo Insieme

MERATE – Ha colto nel segno, raccogliendo partecipazione e consenso, la festa patronale di San Francesco di Paola, promossa a Brugarolo lo scorso fine settimana.

L’iniziativa, che ha visto in cabina di regia i volontari del gruppo Brugarolo Insieme capitanati da Roberto Riva, ha saputo coniugare momenti religiosi, come la messa celebrata domenica mattina in chiesa a quelli profani, con bar e cucina allestiti sotto il tendone e l’intrattenimento musicale previsto sia sabato che domenica sera.

A chiusura della due giorni di festa, è stato possibile ammirare anche la sfilata di moda e acconciature.