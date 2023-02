Merate conferma: niente seggi nelle scuole. Migliorie per l’accesso alle urne in via Cernuschi

Confermata l’allocazione dei nuovi seggi, individuati per la prima volta nel 2020 per non interrompere l’attività didattica

Rimodulato l’accesso al seggio in via Fratelli Cernuschi, dopo il caos alle politiche. Per le elezioni sarà pronto anche il nuovo parcheggio in viale Verdi

MERATE – Niente seggi nelle scuole: l’amministrazione comunale conferma, anche per le imminenti elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, la scelta intrapresa nel 2020, in piena emergenza Covid, di non interrompere l’attività didattica trovando spazi diversi dai plessi scolastici da trasformare in seggi elettorali.

“Ormai siamo arrivati al quarto appuntamento con il voto in questa nuova modalità, dopo il referendum sul taglio dei parlamentari e quello sulla giustizia e le elezioni politiche dello scorso settembre” sottolinea il sindaco Massimo Panzeri, specificando come la modifica sia ormai definitiva con tanto di modifica apposta, alle scorse votazioni, sulla tessera elettorale. Gli elettori delle sezioni 1, 2, 3 e 4 che in passato votavano alla scuola media statale Manzoni dovranno recarsi nello stabile di via Fratelli Cernuschi che ospitava la scuola primaria così come quelli delle sezioni 5 e 6, solitamente al voto alla primaria di via Montello. Gli elettori della sezione 10 dovranno invece recarsi nello stabile dell’ex scuola di Novate in piazza Vittorio Veneto. Chi invece era solito votare alle scuole di Sartirana dovrà recarsi in villa Confalonieri, così come quelli di Pagnano.

In occasione delle votazioni dello scorso 25 settembre erano state registrate delle criticità ai seggi allestiti nell’ex scuola elementare di via Fratelli Cernuschi, con lunghe code create all’accesso tanto che era stato necessario chiedere l’intervento della Protezione civile per gestire e coordinare gli afflussi. Proprio alla luce di queste problematiche, evidenziate anche da un’interrogazione della minoranza, l’amministrazione comunale ha deciso di rivedere l’accesso a questo seggio: “Gli elettori dovranno entrare tutti dal seminterrato e da qui salire, tramite le scale interne o l’ascensore, al primo piano dove sono ubicati i seggi elettorali. In questo modo saranno anche al riparo in caso di pioggia o maltempo. Una volta espletato il voto, dovranno scendere utilizzando le scale esterne, oppure, in caso di impossibilità, l’ascensore”.

Non si tratta dell’unica miglioria che verrà portata al comparto dove andranno a votare gli elettori residenti in centro città: “Per la data delle votazioni regionali sarà utilizzabile il nuovo parcheggio in fase di realizzazione lungo viale Verdi tra la nuova rotonda e l’asilo nido. In questo modo sarà fruibile un’ampia area di sosta dando sfogo alle necessità di chi si recherà alle urne in auto”.