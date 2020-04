Merate, consegna porta a porta delle mascherine grazie ai volontari

La distribuzione del primo lotto di mascherine inizierà domani, venerdì

Verrà allegato anche un opuscolo informativo intitolato “Merate con te”

MERATE – Al via la distribuzione porta a porta delle mascherine. Da domani, venerdì, i volontari della Protezione civile, degli alpini, degli Amis de Pumpier e della Croce Bianca busseranno casa per casa per consegnare le mascherine ai meratesi. Ad annunciare l’iniziativa, tramite un video, l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani: “Grazie ai volontari riusciremo a distribuire direttamente casa per casa questi dispositivi di protezione individuale senza che i meratesi debbano uscire di casa per recarsi in farmacia o in altri punti”.

Si inizierà con un primo lotto, di circa 7 mila mascherine (3.500 kit da due mascherine) che verranno distribuite da venerdì a partire dalle frazione e poi via via nel centro. “Abbiamo attivato anche un numero telefonico a cui poter chiedere informazioni e spiegazioni in merito alla distribuzione delle mascherine. E’ lo 039 5915114 e sarà attivo venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 12”. La consegna del primo lotto di mascherine finirà martedì.

Dopodichè è previsto l’arrivo di nuovi dispositivi che verranno distribuiti in seguito. “Quindi non preoccupatevi se la mascherina non arriverà con il primo lotto. Voglio organizzare i volontari che ci stanno aiutando in tutto ciò e la società promo line che ha donato un lotto di mascherine che va a integrare quello della Regione”.

L’amministrazione comunale ha anche confezionato un opuscolo intitolato “Merate con te”. Si tratta di un libretto contenente informazioni sul coronavirus e sulle iniziative messe in campo per fronteggiarlo, non solo a livello sanitario. “Un prontuario informativo per la gestione dell’emergenza”. Robbiani ha infine precisato che la piattaforma ecologica potrà venire riaperta da settimana prossima, con modalità tali però da evitare assembramenti. Iniziato invece in questi giorni l’intervento di pulizia e di manutenzione delle aree verdi della città.