Merate: disturbi del comportamento alimentare, se ne parla alla Cicala

Appuntamento venerdì 12 maggio alle 21 alla libreria La Cicala

L’incontro vuole fare il punto su un fenomeno in impressionante crescita come quello dei disturbi del comportamento alimentare

MERATE – Conoscere i disturbi del comportamento alimentare, tracciare una mappa dei servizi esistenti e ragionare in termini di prevenzione offrendo, soprattutto, un momento per poter porre domande e riflettere.

E’ rivolto in primo luogo ai ai genitori, ma anche per tutti coloro che – in modi diversi – si prendono cura del benessere degli adolescenti insegnanti, psicologi ed educatori l’incontro in programma venerdì 12 maggio alle 21 alla libreria La Cicala di via Statale 5/L.

La serata, intitolata “C’è un’epidemia in corso: i disturbi del comportamento alimentare” intende affrontare un tema di strettissima attualità come quello del vertiginoso aumento di casistica di disturbi del comportamento alimentare e vuole offrire una prima occasione di scambio di informazioni e di condivisione relativa ai percorsi di malattia e di cura.

L’incontro vedrà protagonisti Cinzia Fumagalli, presidente dell’associazione Ananke Family, mamma di una ragazza che ha sofferto di anoressia e bulimia nervosa; Dalila Magni, psicologa e psicoterapeuta, da anni in servizio al reparto di pediatria dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e Chiara Bosotti, biologa nutrizionista nello stesso ospedale.

L’ingresso è libero. La presenza va confermata via mail all’indirizzo info@lacicalalibri.it oppure con una telefonata allo 039.9900755.