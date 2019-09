Merate, domenica torna la camminata “Due piedi e due ruote” con l’Unitalsi

Partenza in oratorio e arrivo alla caserma dei vigili del fuoco, dove si terranno le premiazioni

L’obiettivo della camminata è quello di sensibilizzare la cittadinanza al tema della disabilità

MERATE – E’ tutto pronto per la 28^ edizione della camminata non competitiva “Due piedi e due ruote”, organizzata dall’Unitalsi di Merate per domenica 8 settembre. La nota e apprezzata manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza al tema della disabilità e verrà svolta in collaborazione con Avis, Lilt e Amici di Villa dei Cedri.

Il programma prevede la celebrazione della messa in oratorio alle 8.30. Dopodiché, alle 9.45, partirà la camminata sempre dall’oratorio di via Papa Giovanni XXIII. I partecipanti effettueranno perciò un percorso pianeggiante e privo di barriere architettoniche per arrivare alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Merate in via Degli Alpini.

Qui, alle 12.30, si terranno le premiazioni seguite dal pranzo in compagnia.