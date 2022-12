Merate, è realtà il nuovo campo in erba sintetica dell’Osgb

Inaugurazione ieri pomeriggio, sabato, del nuovo campo in erba sintetica all’oratorio di Merate

Si tratta del primo passo del progetto “Qui giochiamo tutti”, lanciato dall’Osgb anche come sfida educativa all’intera città

MERATE – Era un sogno: è diventato realtà. E’ stato inaugurato nel primo pomeriggio di ieri, domenica, il nuovo campo da calcio in sintetico dell’Osgb, l’associazione sportiva dell’oratorio di Merate.

Il nuovo rivestimento, realizzato al posto del vecchio e costoso (per via della manutenzione) prato in erba, è stato realizzato negli scorsi mesi ed è operativo già dal mese di ottobre. Rappresenta il primo, importante passo nell’ambito del progetto “Qui giochiamo tutti”, la sfida sportiva, ma ancor più educativa che l’associazione presieduta da Emilio Colombo ha lanciato a tutta la città chiedendo di contribuire al progetto di riqualificazione complessiva degli spazi oratoriani dedicati al gioco e allo sport.

Un appello che ha visto rispondere, ancora una volta con generosità, la ditta Technoprobe, con un’importante sponsorizzazione (pari a 250mila euro) per la realizzazione del manto in erba sintetica. Anche l’amministrazione comunale ha deciso di contribuire all’intervento prevedendo la spesa di 40mila euro.

“Questo campo deve essere sempre più un luogo di crescita e di formazione in armonia con il creato” ha detto il coadiutore dell’oratorio don Davide Serra, benedicendo il rettangolo di gioco, su cui, poco dopo, si è disputato un triangolare tra squadre di bambini. “E’ un piacere partecipare all’inaugurazione di questa struttura” gli ha fatto eco il sindaco Massimo Panzeri, riconoscendo come l’Osgb sia un sodalizio capace di coinvolgere tanti ragazzi. “Abbiamo stanziato con piacere una somma per questo progetto perché siamo convinti che sia necessario dare degli spazi adeguati ai ragazzi, veri protagonisti di questa realtà”.

Il taglio del nastro è stato poi affidato a Luigi Frigerio, volontario di lungo corso all’interno dell’associazione sportiva. La vice presidente Antonella Barbati ha voluto infine ringraziare il presidente Emilio Colombo, assente per motivi di salute, per il grande lavoro svolto: “Oggi non è qui con noi, ma è stato lui a sognare e concretizzare quello che per noi era un miraggio”.

L’inaugurazione del campo di calcio in erba sintetica, a cui ha preso parte anche Roberto Crippa, general manager di Technoprobe, ha dato il via al programma di festeggiamenti per la festa di Natale dell’Osbg, proseguita poi al teatro dell’oratorio con le premiazioni degli atleti e l’apericena comunitario.