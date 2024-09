Merate festeggia gli Amis di Pumpier per il 30esimo di fondazione

Ieri, domenica, i festeggiamenti per il 30esimo di fondazione degli Amis di Pumpier de Meraà

Durante la cerimonia è stata donata una targa al presidente Gianni Galbusera

MERATE – Vigili del Fuoco in festa con gli Amis de Pumpier de Meràa, l’associazione nata a sostegno del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Merate. Ieri, domenica, si è tenuta la cerimonia di festa per il 30° compleanno del sodalizio, presieduto da Gianni Galbusera, omaggiato con una targa di riconoscimento per l’impegno e la passione profusi in questi anni.

La giornata di festa si è aperta al mattino con il ritrovo in piazza Prinetti alle 9, a cui ha fatto seguito la parata per le vie della città e l’arrivo alla caserma di via degli Alpini dove si sono tenuti i discorsi delle autorità.

Diversi i sindaci, tra cui il primo cittadino di Merate Mattia Salvioni, che hanno voluto essere presenti al momento, testimoniando, ancora una volta, il forte legame che unisce il territorio ai proprio “pompieri”, di cui quest’anno ricorre anche il 180esimo di fondazione, festeggiato in grande stile a giugno.

Proprio nell’ambito di questi festeggiamenti, i Vigili del Fuoco di Merate hanno voluto impreziosire l’edizione 2024 del Fire Party con un momento speciale dedicato agli Amis di Pumpier de Meràà, associazione nata nel 1994 con primo presidente Pierangelo Ponzone per promuovere la costruzione di una nuova sede del distaccamento cittadino, più ampia e più moderna rispetto alla storica sede in piazza San Bartolomeo.

Un traguardo importante raggiunto dieci anni dopo con l’inaugurazione dell’attuale caserma di via Degli Alpini che aspetta ora di essere ampliata, ospitando anche la Protezione civile.

Nel corso degli anni, il sodalizio ha saputo crescere, ampliando il proprio raggio di azione e puntando sulla formazione dei tanti ragazzi che si avvicinano al mondo dei Vigili del Fuoco, dando vita al gruppo Allievi, grazie al quale viene data la possibilità a chi vuole entrare in questo modo di cimentarsi con le prime esercitazioni e le prime nozioni di soccorso.

Sempre in quest’ottica, va inquadrata la nascita del gruppo antincendio boschivo, operativo grazie a una convenzione stipulata con il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. In tanti poi ricordano l’impegno degli Amis di Pumpier durante i mesi bui e tristi della pandemia da Coronavirus, quando i volontari guidati da Galbusera si erano impegnati in tanti attività di supporto all’unità di crisi locale, pulendo e mettendo in ordine, ad esempio, i cimiteri cittadini.

Sempre all’associazione si deve l’intuizione del Fire Party, manifestazione capace ogni anno di attirare in via degli Alpini tantissime persone grazie al nutrito programma in cui spiccano iniziative per famiglie, buon cibo e sano intrattenimento.

Dopo l’ottimo esordio nel fine settimana appena trascorso, il Fire Party intende replicare il successo nel prossimo fine settimana a partire da giovedì sera, quando in via Degli Alpini arriverà anche una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Kappeln, cittadina tedesca con cui Merate è gemellata da anni.