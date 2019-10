Merate, gli alpini rimettono a nuovo il monumento ai caduti di Pagnano

L’intervento di abbellimento è stato effettuato nei giorni scorsi

L’iniziativa è stata presa in vista dell’approssimarsi del 4 novembre, festa dell’unità nazionale

MERATE – Gli alpini rimettono a nuovo il monumento dei caduti di Pagnano. C’è il tocco delle penne nere meratesi nell’intervento di sistemazione e abbellimento effettuato nei giorni scorsi al monumento in onore ai caduti delle guerra situato in via Cappelletta, subito dopo la scuola primaria della popolosa frazione meratese. Approfittando dell’approssimarsi della ricorrenza del 4 novembre, gli alpini hanno voluto sistemare il monumento deputato alla memoria dei pagnanesi morti o dispersi durante le due guerre mondiali, la campagna di Eritrea di fine Ottocento e la guerra in Libia del 1912. Oltre ai lavori di pulizia, sono state posizionate anche delle nuove piantine in modo da rendere più bella l’intera area.

Un gesto particolarmente apprezzato da tutta l’amministrazione comunale, in primis dal sindaco Massimo Panzeri, alpino a sua volta.La festa dell’unità di Italia e delle forze armate, in cui si ricordano i caduti e i combattenti per la patria, la libertà, la pace, la sicurezza individuale e collettiva, verrà celebrata domenica 3 novembre. Il programma prevede la celebrazione della messa alle 11 in chiesa parrocchiale a Merate alla presenza delle autorità. Alle 11.45 partirà il corteo, accompagnato dalla Banda Sociale Meratese, verso il Monumento ai Caduti di Piazza degli Eroi. Qui, subito dopo la deposizione della corona d’alloro, il sindaco terrà il suo discorso. La cittadinanza, le scuole, le associazioni combattentistiche d’Arma e del Volontariato sono invitate a partecipare.