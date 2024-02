Merate: il 2 marzo la fiaccolata per la pace per le vie della città

La fiaccolata ha per motto “Educhiamoci alla pace”

Appuntamento sabato 2 marzo con partenza dall’aula magna degli istituti Viganò e Agnesi

MERATE – “Educhiamoci alla pace”: è il motto della fiaccolata per la pace in programma sabato 2 marzo a Merate. L’iniziativa è promossa da una serie di associazioni, riunite nel ribadire la necessità di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del valore della pace, necessario per la vita e il futuro di tutti; impegnandosi ad apprendere, pensare e praticare scelte e comportamenti orientati alla costruzione della pace e alla sua difesa.

La fiaccolata prenderà simbolicamente avvio dall’aula magna “P.Borsellino e la sua scorta”, situata in via dei Lodovichi, con l’adesione del liceo “Agnesi” e dell’istituto superiore “Viganò”.

Alle 17.30, nell’aula magna, si terrà un momento di riflessione iniziale con padre Danilo Bessi della Comunità di Sant’Egidio, realtà da decenni impegnata nel favorire processi di pace e riconciliazione. Dopodiché, alle 18, è prevista la partenza attraverso le vie di Merate con sosta davanti alla scuola primaria di via Montello, dove il gruppo scout Agesci Cernusco 1 proporrà un gesto simbolico di pace.

Alle 18.45 arrivo in piazza Prinetti con testimonianze di realtà territoriali che operano in modi diversi nell’educazione alla pace.

“Di fronte alle migliaia di morti vittime della guerra in Ucraina e del terribile conflitto israelo-palestinese, in un contesto mondiale in cui la guerra e il riarmo sembrano essere sempre di più le uniche risposte degli Stati, le associazioni del territorio meratese vogliono ribadire il valore della pace e del diritto internazionale come strumento di collaborazione e giustizia tra i popoli. Come riportato nel documento della Rete Italiana pace e disarmo, “la guerra non è mai una soluzione e l’orrore non deve diventare un’abitudine. Mobilitarsi oggi per la pace, per il disarmo, per la nonviolenza, significa affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte pena la distruzione dei diritti, della convivenza, delle democrazie e del pianeta” rimarcano le associazioni aderenti, ovvero Tavola lecchese per la pace, Agesci gruppo Cerusco I, Dietrolalavagna, Progetto Osnago, L’altra metà del cielo, Dak-un tetto per Chernhiv, Officina donna di Olgiate, Emergency Merate-Lecco, Anpi Merate, AleG Lomagna, Parrocchia Sant’Ambrogio Merate, Fondazione Pime e Csi Brianza.

La manifestazione avrà il patrocinio del comune di Merate e dei comuni di Paderno d’Adda, Robbiate, Lomagna, Osnago, Verderio, Imbersago.

In serata in oratorio a Merate si terrà il concerto del coro multiculturale Elikya. E’ possibile mangiare in oratorio mandando una mail a merateseperlapace@gmail.com