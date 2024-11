Merate, il Comitato Viale Verdi si scioglie e offre il pranzo al centro anziani

Passato il testimone alla Pro Loco per l’organizzazione dei pranzi della domenica

Il Comitato Viale Verdi ha deciso di destinare il fondo cassa al pranzo della domenica, all’acquisto di libri per la materna del Viale e per gli orti sospesi al Cdd

MERATE – Pranzo con sorpresa ieri, domenica, al centro anziani nell’ambito dell’ormai tradizionale appuntamento domenicale (con cadenza ogni due o tre mesi) organizzato dal Comitato Viale Verdi insieme alla Cooperativa Sineresi, gestore della struttura di piazza don Minzoni.

Il presidente Giuseppe Papaleo ha fatto sapere infatti che il sodalizio da lui presieduto e prossimo allo scioglimento a fine anno, ha deciso di offrire l’ultimo pranzo da loro organizzato agli storici fruitori dell’iniziativa, passando il testimone alla Pro Loco con la speranza che i pranzi della domenica possano continuare a essere un appuntamento inserito nel calendario degli eventi della città.

“La sorpresa di oggi è che non si paga niente – ha precisato prendendo parola dopo il saluto del sindaco Mattia Salvioni -. Come direttivo abbiamo deciso, prima di sciogliere il Comitato, di regalare questo pranzo agli anziani, effettuare una donazione per gli orti sospesi al centro diurno integrato e effettuare un cospicuo acquisto di libri da donare alla scuola materna di viale Verdi” ha precisato Papaleo che ha voluto invitare al pranzo anche alcuni esponenti del Comitato.

Il numero uno del gruppo nato per ribadire l’urgenza di realizzare un intervento di riqualificazione (poi effettivamente effettuato) dell’arteria che attraversa da est a ovest la città, ha rimarcato come il progetto dei pranzi della domenica fosse nato quasi cinque anni fa per offrire un’occasione di ritrovo e socializzazione in primis alle persone sole e si sia qualificato in questi anni come un momento atteso e partecipato.

Presenti all’appuntamento conviviale anche la vice sindaca Valeria Marinari insieme ad alcuni ospiti della casa albergo Leoni.