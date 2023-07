Merate, il grazie all’asilo Girotondo: “Un nido aperto, accogliente e caloroso”

Il grazie di una famiglia meratese alle educatrici dell’asilo nido Girotondo

Oggi, lunedì 31 luglio, l’ultimo giorno di nido dopo i cinque anni emozionanti e intensi vissuti con le piccole Emily, Miriam e Vladia

MERATE – Una lettera di ringraziamento al personale dell’asilo nido Girotondo di viale Verdi per la bellissima esperienza vissuta, negli ultimi cinque anni, con le tre figlie.

E’ quanto hanno scritto mamma e papà delle piccole Emily, Miriam e Vladia al termine di un percorso di crescita, meraviglioso e importante, concluso proprio oggi, lunedì 31 luglio, con l’ultimo giorno di attività dell’asilo nido prima della pausa estiva.

Un ultimo giorno che per la famiglia di queste tre piccole meratesi coincide anche con la fine di un percorso, vissuto in sinergia con tutte le maestre della struttura educativa riservata alla fascia di età 0 – 3 anni.

Ecco la lettera

Carissimo Asilo Nido “Girotondo”,

i nostri cuori si riempiono di gratitudine e di caldi ricordi degli ultimi 5 anni che le nostre tre figlie, Emily, Miriam e Vladia, hanno vissuto nel nido delle emozioni e della crescita. Non è facile mettere in parole tutto ciò che avete rappresentato per noi durante questo percorso meraviglioso e significativo.

L’ asilo nido è stato molto più di un semplice luogo in cui lasciare le nostre bambine ogni giorno. È stato un nido aperto, accogliente e sempre pronto ad accogliere le nostre famiglie con un sorriso caloroso.

Le maestre sono il cuore pulsante dell’affetto e della sicurezza che le nostre figlie hanno sperimentato in ogni momento. Con dedizione, passione e amore, hanno plasmato il percorso educativo, imprimendo colori vivaci a ogni stagione della loro crescita.

Desideriamo ringraziare di cuore tutte le maestre per la loro infinita pazienza, la loro disponibilità e il loro affetto sincero. Grazie per aver insegnato loro l’importanza della condivisione e il rispetto verso gli altri, preziosi insegnamenti che le accompagneranno per tutta la vita.

È stato un onore affidare le nostre amate figlie a voi!

Grazie, da parte nostra e delle nostre figlie, per ogni singolo istante trascorso in questo meraviglioso nido.

Con il cuore colmo di affetto e riconoscenza,

Mamma e papà di Emily, Miriam e Vladia