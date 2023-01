Merate: in tanti per il falò della Giubiana con la Pro Loco

Ieri pomeriggio, sabato, la manifestazione promosso dalla Pro Loco

Il corteo con la Gibiana è stato accompagnato dalla Junior Band

MERATE – Poco meno di quattrocento persone hanno preso parte ieri, sabato, al tradizionale falò della Giubiana promosso dalla Pro Loco dopo anni di assenza a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

La manifestazione si è aperta con le letture animate per i bambini, seguite a stretto giro dal concerto della Junior Band della banda sociale meratese. Dopodiché via al corteo verso il Parco Belgiojoso dove si è poi provveduto a bruciare il fantoccio di paglia e stracci, la Giubiana appunto, per scacciare l’inverno e propiziare l’anno appena iniziato.

Tutti i presenti hanno poi potuto degustare salamelle, panini con salame, vino, birre e bevande.