Sabato la cerimonia che ha sancito ufficialmente l’avvio della nuova gestione della piscina

Ospite d’onore l’ex campione mondiale di nuoto Filippo Magnini

MERATE – Testimonial d’eccezione sabato per la cerimonia che ha consacrato ufficialmente la riapertura della piscina comunale di via Matteotti, rimasta chiusa per oltre sei mesi dopo il fallimento della società Gestisport che gestiva precedentemente la struttura.

Riaperta questa estate con l’area esterna però chiusa per via della necessità di effettuare degli interventi di manutenzione, la piscina è stata data in concessione dal Comune alla società Aquamore, che ha voluto sancire ufficialmente l’inizio della nuova stagione sportiva chiamando per il taglio del nastro niente meno che l’ex campione mondiale Filippo Magnini.

Sorridente e disponibile alle foto di rito con sportivi e utenti del centro natatorio, Magnini ha ricordato come lo sport sia una palestra di vita, insegnando a rispettare le regole e gli altri. Soddisfatto per la riapertura del centro il sindaco Massimo Panzeri, presente alla cerimonia insieme all’assessore allo Sport Alfredo Casaletto: “Siamo contenti di vedere l’impianto aperto e frequentato. E ringraziamo Aquamore che ha scommesso su questa struttura in un momento difficile contrassegnato dal caro energia. Siamo però convinti delle potenzialità di questo palazzetto, punto di riferimento per l’intero bacino del Meratese”.