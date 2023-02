Merate, meno auto e più spazio per i pedoni per aumentare la sicurezza fuori dalle superiori

Prime azioni concrete dopo l’incontro tra le parti promosse il 14 gennaio

A breve l’ordinanza per il divieto di accesso nell’orario di uscita dalle scuole in via dei Lodovichi (a scendere verso il liceo Agnesi)

MERATE – Allargare il camminamento pedonale, dipinto di rosso, riservato agli studenti ed estendere l’area di sosta vietata ai lati di via Dei Lodovichi. Sono i primi due interventi, messi in atto dall’amministrazione comunale meratese, nell’ambito dei lavori per il potenziamento della sicurezza nella zona delle scuole superiori. Così come stabilito nel corso dell’ultimo incontro, promosso il 14 gennaio alla presenza del sindaco Massimo Panzeri e del consigliere al Tpl Angelo Panzeri, della presidente della Provincia Alessandra Hofmann, delle presidi Sabrina Scola (liceo Agnesi) e Manuela Campeggi (istituto Viganò) e dei rappresentanti dei rispettivi comitati genitori, l’amministrazione comunale ha iniziato a tradurre in realtà alcuni accorgimenti finalizzati alla creazione di miglior condizioni di sicurezza per chi si trova a percorrere, a piedi, soprattutto in entrata e in uscita, dalle scuole superiori via dei Lodovichi.

“Nell’incontro era infatti emersa la volontà di mettere al primo posto la protezione dei pedoni” ricorda il primo cittadino che, insieme al comandate della Polizia locale Davide Mondella, sta predisponendo l’ordinanza per l’introduzione del divieto di transito, in corrispondenza dell’orario di uscita da scuola, delle auto in via dei Lodovichi (lato liceo Agnesi).

Settimana scorsa, gli operai erano al lavoro per allargare la fascia pedonale, dipinta di rosso, tracciata nella via che scende verso l’ingresso del liceo. “Verrà allargata portandola a circa due metri, in modo da poter essere sufficientemente spaziosa per tutelare il cammino degli studenti”. A ulteriore protezione, verranno posti degli archetti per delimitare la fine del camminamento pedonale e la strada al fine di evitare pericolose invasioni di strada.

Non solo. Ma proprio per evitare la congestione tra le auto in marcia, quelle in sosta e il via via di studenti, verrà esteso a tutta la via il divieto di sosta in modo da lasciare il più possibile sgombra la strada, già a senso unico, che scende verso il liceo.

“Sono in corso interlocuzioni con i proprietari per capire se è possibile allargare la strada, ma sono ragionamenti che vanno più avanti nel tempo. Quello che potevamo fare subito era intervenire per aumentare la sicurezza dei pedoni, togliendo le auto”. Un intervento che verrà seguito, a stretto giro, dall’ordinanza di divieto di accesso alla via nella fascia oraria coincidente all’uscita dal liceo dei ragazzi a cui seguiranno maggior controlli da parte degli agenti della Polizia locale.

Sempre nell’ottica di maggior ordine e sicurezza nel comparto, l’intera via dei Lodovichi verrà trasformata in senso unico (anche l’ultimo tratto, ora a doppio senso dall’intersezione con via Campi). “Ricordo a tutti che tra poche settimane verrà ultimato un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo la Sp 54 sia verso Robbiate che il centro commerciale Conad. Si tratta di un ulteriore collegamento, comodo e sicuro, di mobilità dolce che potrà essere usato dagli studenti sulla scia di quanto fanno i bambini più piccoli delle scuole primarie con il servizio Piedibus”.